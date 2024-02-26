Отправлено: - 13:11

saba:

по 3-4 полицейских на девушек студенток

Цитата:------За других отвечать не буду .Но всегда удивляет то , что полицейских практически не видно . Ну не ходят они по двое - трое по улицам . Правда , в прошлое воскресенье праздник был церковный . Возле церкви машина стояла и две девушки- полицейские + 2 мужчин полицейских --были . Ну , а насчет цветов . Тут один фото выкладывал , что памятник жертвам фашизма в день смерти завалили цветами . Сходил - потом 4 фото выложил . Все как обычно .Полагаю , что просто некоторым выгодно нагнетать обстановку . А народу , в большинстве свое --все это до лампочки .