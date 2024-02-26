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≡ «Выйдите! Не быкуйте!» - Аким нагрубил сельчанам и не пустил их на собрание. Как его накажут?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48657
«Выйдите! Не быкуйте!» - Аким нагрубил сельчанам и не пустил их на собрание. Как его накажут?
Отправлено: 26.02.24 - 15:50
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- Рассматривали отчет об исполнении бюджета за 2023 год, а также обращение местного жителя Куликова, - сообщил руководитель управления контроля в сфере госслужбы Айдос КАСЕНОВ. - Куликов пришел вместе с братьями Иватовыми. Аким попросил их выйти из кабинета...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6711
Re: «Выйдите! Не быкуйте!» - Аким нагрубил сельчанам и не пустил...
Отправлено: 26.02.24 - 15:50
#1
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Лучше ругаться матом и быть настоящим, чем тихой притворной сволочью. Я не помню кто это сказал, но люди первой категории для меня всегда были уважаемы.
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