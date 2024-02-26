Re: «Выйдите! Не быкуйте!» - Аким нагрубил сельчанам и не пустил...

Отправлено: - 15:50

Лучше ругаться матом и быть настоящим, чем тихой притворной сволочью. Я не помню кто это сказал, но люди первой категории для меня всегда были уважаемы.