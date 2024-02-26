Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...

Отправлено: - 15:47

Костанай сейчас выглядит как большая деревня с её одноэтажными домами, которые успели настроить кто имел возможность притащить из деревень блоки, кирпичи брошенных домов! Но никто из них не строил одинаковые дома, не соблюдал единый архитектурный облик, а строили из бросового материала как хотели! Премьеру РК при ознакомлении с регионом пора вмешаться в вышеназванную ситуацию, созданную исполнительным органом Костанайской области, потому что выразитель воли народа- Маслихат Костанайской области ничего не выражает и ничего не делает, кроме утверждения бюджета на год, утверждения переименования улиц! Бюджет уже заложен в инженерные коммуникации и вряд ли кто его изменит, пока не построят бюджетные дома, под которые введены инженерные коммуникации! Землю для ИЖС могут давать только в деревнях, если гос-во введет там инженерные коммуникации! Денег на это сейчас, у гос-ва нет!