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≡ "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему не выдают землю под ИЖС, объяснил аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48657
"В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему не выдают землю под ИЖС, объяснил аким Костаная
Отправлено: 26.02.24 - 12:06
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В Костанае подрядчики акимата строят 124 индивидуальных жилых дома: 55 не успели сдать в прошлом году, 69 начали в 2024-м. Однако землю под ИЖС физическим лицам город не выделяет. Причину объяснил Марат ЖУНДУБАЕВ.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3355
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 12:06
#1
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6711
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 12:31
#2
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 То есть, стиля архитектурного не будет, коммуникациями в полной мере могут не пользоваться. И результата мы не добьемся
Мне кажется никого не должно волновать, как и на что строит владелец свой дом, в любом частном секторе видим что строили люди по мере своих возможностей. Мне кажется тут интерес в другом. Построить своими строительными кампаниями однотипные дома и впихнуть их за пятьдесят лямов обычным обывателем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36043
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 13:36
#3
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Цитата:
ена. Я думаю, реальная цена - 55-60 млн тенге. Мы бы хотели


Ну живите сами тогда в таких домах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36043
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 13:40
#4
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Рыночная цена на сегодня.
Аким врет что ли и хочет завысить дома на 30 миллионов?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36043
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 13:42
#5
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Вот хоромы еще, рыночная цена



Так почему власти нам врут?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1156
"В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему не выдают землю под ИЖС, объяснил аким Костаная
Отправлено: 26.02.24 - 13:45
#6
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Аким вырос на фильме "Ирония судьбы или С лёгким паром!" :-)
Очень хочется ему, чтобы и в частном секторе люди адресами ошибались.
...
А что? Глядишь, перезнакомятся люди, дружнее жить станут... Кто-то свою "половину" найдёт... :-)

[Исправлено: Skeptic, 26.02.2024 - 13:46]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36043
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 13:52
#7
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Цитата:
реальная цена - 55-60 млн тенге. 


Вот одноэтажный особняк.
РЕАЛЬНАЯ цена?
Или предложение?

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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1916
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 14:18
#8
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Цитата:
сайлау курманов:

В Рудном, если не ошибаюсь, тоже в частном секторе на задах 7-го общества гаражей построили несколько домов по единому проекту без фундамента, долго потом стояли никому ненужные.
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
51
"В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему не выдают землю под ИЖС, объяснил аким Костаная
Отправлено: 26.02.24 - 15:04
#9
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Делается это очень просто. Утверждается архитектурный стиль (облик), по которому должны будут строить дома. И проблемы нет, в случае нарушения изымать землю. Да и кстати если бюджет тратить половину, то тогда дать беспроцентный займ получателю земли. В итоге, земля быстрее освоится построят по одному стилю и бюджетные деньги сохраняться.

[Исправлено: Житель КСК, 26.02.2024 - 15:12]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
66
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 15:47
#10
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Костанай сейчас выглядит как большая деревня с её одноэтажными домами, которые успели настроить кто имел возможность притащить из деревень блоки, кирпичи брошенных домов! Но никто из них не строил одинаковые дома, не соблюдал единый архитектурный облик, а строили из бросового материала как хотели! Премьеру РК при ознакомлении с регионом пора вмешаться в вышеназванную ситуацию, созданную исполнительным органом Костанайской области, потому что выразитель воли народа- Маслихат Костанайской области ничего не выражает и ничего не делает, кроме утверждения бюджета на год, утверждения переименования улиц! Бюджет уже заложен в инженерные коммуникации и вряд ли кто его изменит, пока не построят бюджетные дома, под которые введены инженерные коммуникации! Землю для ИЖС могут давать только в деревнях, если гос-во введет там инженерные коммуникации! Денег на это сейчас, у гос-ва нет!
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