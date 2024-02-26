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"В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему не выдают землю под ИЖС, объяснил аким Костаная
"В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему не выдают землю под ИЖС, объяснил аким Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48657
"В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему не выдают землю под ИЖС, объяснил аким Костаная
Отправлено: 26.02.24 - 12:06
В Костанае подрядчики акимата строят 124 индивидуальных жилых дома: 55 не успели сдать в прошлом году, 69 начали в 2024-м. Однако землю под ИЖС физическим лицам город не выделяет. Причину объяснил Марат ЖУНДУБАЕВ.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3355
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 12:06
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6711
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 12:31
То есть, стиля архитектурного не будет, коммуникациями в полной мере могут не пользоваться. И результата мы не добьемся
Мне кажется никого не должно волновать, как и на что строит владелец свой дом, в любом частном секторе видим что строили люди по мере своих возможностей. Мне кажется тут интерес в другом. Построить своими строительными кампаниями однотипные дома и впихнуть их за пятьдесят лямов обычным обывателем.
Мне кажется никого не должно волновать, как и на что строит владелец свой дом, в любом частном секторе видим что строили люди по мере своих возможностей. Мне кажется тут интерес в другом. Построить своими строительными кампаниями однотипные дома и впихнуть их за пятьдесят лямов обычным обывателем.
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 13:36
Цитата:
Ну живите сами тогда в таких домах.
ена. Я думаю, реальная цена - 55-60 млн тенге. Мы бы хотели
Ну живите сами тогда в таких домах.
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 13:40
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 13:42
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1156
"В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему не выдают землю под ИЖС, объяснил аким Костаная
Отправлено: 26.02.24 - 13:45
Аким вырос на фильме "Ирония судьбы или С лёгким паром!"
Очень хочется ему, чтобы и в частном секторе люди адресами ошибались.
...
А что? Глядишь, перезнакомятся люди, дружнее жить станут... Кто-то свою "половину" найдёт...
[Исправлено: Skeptic, 26.02.2024 - 13:46]
Очень хочется ему, чтобы и в частном секторе люди адресами ошибались.
...
А что? Глядишь, перезнакомятся люди, дружнее жить станут... Кто-то свою "половину" найдёт...
[Исправлено: Skeptic, 26.02.2024 - 13:46]
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 13:52
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1916
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 14:18
Цитата:
В Рудном, если не ошибаюсь, тоже в частном секторе на задах 7-го общества гаражей построили несколько домов по единому проекту без фундамента, долго потом стояли никому ненужные.
сайлау курманов:
В Рудном, если не ошибаюсь, тоже в частном секторе на задах 7-го общества гаражей построили несколько домов по единому проекту без фундамента, долго потом стояли никому ненужные.
Ж
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 18.11.13
- Сообщений:
- 51
"В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему не выдают землю под ИЖС, объяснил аким Костаная
Отправлено: 26.02.24 - 15:04
Делается это очень просто. Утверждается архитектурный стиль (облик), по которому должны будут строить дома. И проблемы нет, в случае нарушения изымать землю. Да и кстати если бюджет тратить половину, то тогда дать беспроцентный займ получателю земли. В итоге, земля быстрее освоится построят по одному стилю и бюджетные деньги сохраняться.
[Исправлено: Житель КСК, 26.02.2024 - 15:12]
[Исправлено: Житель КСК, 26.02.2024 - 15:12]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 66
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 15:47
Костанай сейчас выглядит как большая деревня с её одноэтажными домами, которые успели настроить кто имел возможность притащить из деревень блоки, кирпичи брошенных домов! Но никто из них не строил одинаковые дома, не соблюдал единый архитектурный облик, а строили из бросового материала как хотели! Премьеру РК при ознакомлении с регионом пора вмешаться в вышеназванную ситуацию, созданную исполнительным органом Костанайской области, потому что выразитель воли народа- Маслихат Костанайской области ничего не выражает и ничего не делает, кроме утверждения бюджета на год, утверждения переименования улиц! Бюджет уже заложен в инженерные коммуникации и вряд ли кто его изменит, пока не построят бюджетные дома, под которые введены инженерные коммуникации! Землю для ИЖС могут давать только в деревнях, если гос-во введет там инженерные коммуникации! Денег на это сейчас, у гос-ва нет!
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