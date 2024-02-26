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≡ Поощрить детскими площадками ОСИ и ПКСК, которые активно отпразднуют Наурыз, предложил аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48657
Поощрить детскими площадками ОСИ и ПКСК, которые активно отпразднуют Наурыз, предложил аким Костаная
Отправлено: 26.02.24 - 15:08
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В прошлом году проводили конкурс на лучший праздник, участвовали жители 10 многоэтажных домов. В этом году решили заменить конкурс на фестиваль. Но Марат ЖУНДУБАЕВ считает, что активные ОСИ и ПКСК все равно надо поддержать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20028
Re: Поощрить детскими площадками ОСИ и ПКСК, которые активно...
Отправлено: 26.02.24 - 15:08
#1
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да уже в каждом дворе по 2-3 детских площадки,
куда уж больше.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
115
Re: Поощрить детскими площадками ОСИ и ПКСК, которые активно...
Отправлено: 26.02.24 - 15:19
#2
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А те дворы, где жители с утра до вечера на работе- недостойны???? Значит дворы, где есть деятельные пенсионеры отмечают новый год да Наурыз будут с детскими площадками, а те кто пашут- подождут???
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20028
Re: Поощрить детскими площадками ОСИ и ПКСК, которые активно...
Отправлено: 26.02.24 - 15:21
#3
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///тематика каждого дня будет "отражать концептуальные основы празднования".
14 марта - день встречи с родными и друзьями,
16 марта - день духовного и физического очищения,
17 марта - день национальных блюд,
19 марта - день доброты и милосердия.//

сразу видно, что это в Кустанае.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20028
Поощрить детскими площадками ОСИ и ПКСК, которые активно отпразднуют Наурыз, предложил аким Костаная
Отправлено: 26.02.24 - 15:27
#4
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только непонятно.
21-23 марта – Наурыз мейрамы.

а 14 марта,за неделю, в четверг ,
встреча с родными и друзьями.
по какому поводу?
день вроде рабочий.

[Исправлено: alex_60, 26.02.2024 - 15:32]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5881
Re: Поощрить детскими площадками ОСИ и ПКСК, которые активно...
Отправлено: 26.02.24 - 15:42
#5
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Цитата:
alex_60:
по какому поводу?


Я бы назвал их, кто писал регламент мероприятии - ШАЛА КАЗАХАМИ. Можно же расшифровать.
Я сам с Запада и родители мои российские - так вот 14 марта - это Корiсу куне, то есть день свидании. Казахи после долгой зимовки только только встречались с родными и знакомыми и в этот день ( по старому календарю) начало весны - это вместо Наурыза.
Помню салагами с раннего утра обходили дома и здоровались со старшими надо непременно первым поздороваться и нам за это давали баурсаки, конфеты, разные сладости.
Тут такого сильно нет, - это только на Западе страны и у приграничных казахов проживающих в Астрахани, Саратове, Самаре.
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