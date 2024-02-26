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Поощрить детскими площадками ОСИ и ПКСК, которые активно отпразднуют Наурыз, предложил аким Костаная
Поощрить детскими площадками ОСИ и ПКСК, которые активно отпразднуют Наурыз, предложил аким Костаная
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