Отправлено: - 15:42

alex_60:

по какому поводу?

Цитата:Я бы назвал их, кто писал регламент мероприятии - ШАЛА КАЗАХАМИ. Можно же расшифровать.Я сам с Запада и родители мои российские - так вот 14 марта - это Корiсу куне, то есть день свидании. Казахи после долгой зимовки только только встречались с родными и знакомыми и в этот день ( по старому календарю) начало весны - это вместо Наурыза.Помню салагами с раннего утра обходили дома и здоровались со старшими надо непременно первым поздороваться и нам за это давали баурсаки, конфеты, разные сладости.Тут такого сильно нет, - это только на Западе страны и у приграничных казахов проживающих в Астрахани, Саратове, Самаре.