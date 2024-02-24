Отправлено: - 14:54

maxsaf:

Действительно, есть же и другие методы, например казахский вместо него "проталкивать". Вроде и запрета нет - а метод работает.

таноми52:

Истории абсолютно наплевать, с кем спал Пётр.

таноми52:

Она отмечает при нём скачок в развитии России: были открыты первые военные и профессиональные школы, типографии и музеи, публичные библиотеки и театры, появились военно-морской флот и регулярная армия и т.д.

таноми52:

Самодур, тиран ...И что, это не делает его великим историческим деятелем?

таноми52:

Интересно другое: что это у тебя за страсть оплёвывать всё, о чём упоминают авторы НГ?

сайлау курманов:

Вообще-то кому попало не будут ставить памятник

таноми52:

Даже если употреблялся:идиш относится к западногерманской группе индоевропейских языков, близок немецкому языку.

111:

Оказывается Петр был геем?

Цитата:А где проталкивали? Везде естественным путем и законнымНужно два языка для обозначение товаров значит должно быть два языкаНе нравится? Ну чемодан,вокзал из бизнеса)Пока)Цитата:Не боишься что тебя теперь в Россию не пустят за такое? Как какая разница? Он император ЛГБТПочти Киркоров Цитата:Ну даМожет потомучто царь был геем? Может надо гордится ЛГБТ в России тогда а не запрещать их?Темболее запрещать тех кто по заветам Петра на Европу смотрит и перенимает там опыт?Цитата:Гитлер самодур и тиран былВеликий?Цитата:Всмысле? Мы вроде как обсуждаем статьи Воронина котрый каждую неделю что-то оплевываетЭто мания у него такая? Бзик?Цитата:Я не говорил что петр это кто попалоСамый богатый рабовладелец 18 века так-тоЦитата:Близок но это не немецкийЭто как если бы набиулина сейчас сидела в кресле и на украинском заседания велаПутин бы быстро оскорбился?Цитата:ДаЕсть данные которые не любят в России поднимать в общественом полеЧто Петр и Меншиков были любовники