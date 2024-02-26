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≡ "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему не выдают землю под ИЖС, объяснил аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48655
"В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему не выдают землю под ИЖС, объяснил аким Костаная
Отправлено: 26.02.24 - 12:06
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В Костанае подрядчики акимата строят 124 индивидуальных жилых дома: 55 не успели сдать в прошлом году, 69 начали в 2024-м. Однако землю под ИЖС физическим лицам город не выделяет. Причину объяснил Марат ЖУНДУБАЕВ.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3355
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 12:06
#1
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Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6709
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 12:31
#2
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 То есть, стиля архитектурного не будет, коммуникациями в полной мере могут не пользоваться. И результата мы не добьемся
Мне кажется никого не должно волновать, как и на что строит владелец свой дом, в любом частном секторе видим что строили люди по мере своих возможностей. Мне кажется тут интерес в другом. Построить своими строительными кампаниями однотипные дома и впихнуть их за пятьдесят лямов обычным обывателем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36033
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 13:36
#3
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Цитата:
ена. Я думаю, реальная цена - 55-60 млн тенге. Мы бы хотели


Ну живите сами тогда в таких домах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36033
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 13:40
#4
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Рыночная цена на сегодня.
Аким врет что ли и хочет завысить дома на 30 миллионов?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36033
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 13:42
#5
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Вот хоромы еще, рыночная цена



Так почему власти нам врут?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1156
"В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему не выдают землю под ИЖС, объяснил аким Костаная
Отправлено: 26.02.24 - 13:45
#6
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Аким вырос на фильме "Ирония судьбы или С лёгким паром!" :-)
Очень хочется ему, чтобы и в частном секторе люди адресами ошибались.
...
А что? Глядишь, перезнакомятся люди, дружнее жить станут... Кто-то свою "половину" найдёт... :-)

[Исправлено: Skeptic, 26.02.2024 - 13:46]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36033
Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...
Отправлено: 26.02.24 - 13:52
#7
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Цитата:
реальная цена - 55-60 млн тенге. 


Вот одноэтажный особняк.
РЕАЛЬНАЯ цена?
Или предложение?

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