Re: "В итоге там будут дома бардачного типа" - Почему...

Отправлено: - 12:31

То есть, стиля архитектурного не будет, коммуникациями в полной мере могут не пользоваться. И результата мы не добьемся

Мне кажется никого не должно волновать, как и на что строит владелец свой дом, в любом частном секторе видим что строили люди по мере своих возможностей. Мне кажется тут интерес в другом. Построить своими строительными кампаниями однотипные дома и впихнуть их за пятьдесят лямов обычным обывателем.