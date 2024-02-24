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Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48655
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 24.02.24 - 10:35
Во времена Петра I появились новая столица, новые армия и флот, новая система управления. В результате Россия поднялась на несколько ступеней в развитии. В Казахстане с получением независимости тоже начали всё менять. Вот только результат не идёт ни в какое сравнение.
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Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 12:29
Цитата:
Действительно, есть же и другие методы, например казахский вместо него "проталкивать". Вроде и запрета нет - а метод работает.
abaika95:
никто не призывает запретить русский
никто не призывает запретить русский
Действительно, есть же и другие методы, например казахский вместо него "проталкивать". Вроде и запрета нет - а метод работает.
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 12:40
Цитата:
Истории абсолютно наплевать, с кем спал Пётр. Она отмечает при нём скачок в развитии России: были открыты первые военные и профессиональные школы, типографии и музеи, публичные библиотеки и театры, появились военно-морской флот и регулярная армия и т.д.
Самодур, тиран ...И что, это не делает его великим историческим деятелем?
Интересно другое: что это у тебя за страсть оплёвывать всё, о чём упоминают авторы НГ?
Вопреки здравому смыслу... С целью принизить автора?
Похоже, это мания какая-то, пунктик, бзик, недержание...
abaika95:
Цитата: В результате Россия поднялась на несколько ступеней в развитии
блин воронин ну тролль) это же надо так уметь) самодур и тиран спящий с меньшиковым после поездки в голландию загубивший тысячи рабов
Цитата: В результате Россия поднялась на несколько ступеней в развитии
блин воронин ну тролль) это же надо так уметь) самодур и тиран спящий с меньшиковым после поездки в голландию загубивший тысячи рабов
Истории абсолютно наплевать, с кем спал Пётр. Она отмечает при нём скачок в развитии России: были открыты первые военные и профессиональные школы, типографии и музеи, публичные библиотеки и театры, появились военно-морской флот и регулярная армия и т.д.
Самодур, тиран ...И что, это не делает его великим историческим деятелем?
Интересно другое: что это у тебя за страсть оплёвывать всё, о чём упоминают авторы НГ?
Вопреки здравому смыслу... С целью принизить автора?
Похоже, это мания какая-то, пунктик, бзик, недержание...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6709
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 12:53
самодур и тиран спящий с меньшиковым
Вообще-то кому попало не будут ставить памятник из меди,в последствии сколько бурь и революции пережил,даже красные комиссары постеснялись его разрушить. Нынешние памятники даже несколько лет не простояли, просто стянули с педьестала
Вообще-то кому попало не будут ставить памятник из меди,в последствии сколько бурь и революции пережил,даже красные комиссары постеснялись его разрушить. Нынешние памятники даже несколько лет не простояли, просто стянули с педьестала
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 12:57
Цитата:
Даже если употреблялся:идиш относится к западногерманской группе индоевропейских языков, близок немецкому языку.
abaika95:
в финансовой и банковской сфере идиш
в финансовой и банковской сфере идиш
Даже если употреблялся:идиш относится к западногерманской группе индоевропейских языков, близок немецкому языку.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20023
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 13:07
Как только выходит статья Воронина, Денисова и ..
ну вы поняли .
выскакивают всем известные тут одиозные личности,
ну вы тоже поняли,
и начинают вой на весь форум.
обвиняют авторов, поливают почем зря, обвиняют во лжи.
и история им не так, и без мозгов кто-то у них ..
при этом неважно на какую тему статья.
вывод тут один в отношении этих
"комментаторов",
и он тоже очевиден.
для адекватных очевиден.
[Исправлено: alex_60, 26.02.2024 - 13:30]
ну вы поняли .
выскакивают всем известные тут одиозные личности,
ну вы тоже поняли,
и начинают вой на весь форум.
обвиняют авторов, поливают почем зря, обвиняют во лжи.
и история им не так, и без мозгов кто-то у них ..
при этом неважно на какую тему статья.
вывод тут один в отношении этих
"комментаторов",
и он тоже очевиден.
для адекватных очевиден.
[Исправлено: alex_60, 26.02.2024 - 13:30]
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 13:09
В этом новом фильме, Иван Васильевич меняет все, тоже их называли геями, Меньшикова какого то и еще кого то называли там геем..
Оказывается Петр был геем?
Автор заглядывает не только в прошлое, сравнивая нас и его, а и в постель нашу?
Оказывается Петр был геем?
Автор заглядывает не только в прошлое, сравнивая нас и его, а и в постель нашу?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20023
Re: Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 13:14
хорошая статья, какие е обычно у Воронина.
кто не любит правды, да, у таких конечно
отторжение .но тут ничего поделать нельзя.
кто не любит правды, да, у таких конечно
отторжение .но тут ничего поделать нельзя.
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 13:14
Цитата:
Боюсь что ваша не представляет культурно-исторической ценности для автора
111:
Автор заглядывает не только в прошлое, сравнивая нас и его, а и в постель нашу?
Автор заглядывает не только в прошлое, сравнивая нас и его, а и в постель нашу?
Боюсь что ваша не представляет культурно-исторической ценности для автора
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 13:18
Цитата:
Раз пишет, значит представляет.
Иначе бы не писал.
maxsaf:
Боюсь что ваша не представляет культурно-исторической ценности для автора
Боюсь что ваша не представляет культурно-исторической ценности для автора
Раз пишет, значит представляет.
Иначе бы не писал.
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 13:22
Цитата:
Тов. Воронин..
Последнее сказанное вами, что результат не идет ни в какое сравнение, это есть правильно, логически.
Но не пользуясь логикой, вы все равно пытаетесь насадить незадачливому читателю, сравнив подумать только, времена царской России какой то там давности и современные реалии страны, которая появилось то недавно грубо говоря..
В таком случае наверно логически, сравнить Россию с Гондурасом.
Во времена Петра I появились новая столица, новые армия и флот, новая система управления, новый календарь, Новая Россия, новые мозги («Птенцы гнезда Петрова»). В результате Россия поднялась на несколько ступеней в развитии. В Казахстане с получением независимости тоже начали всё менять.
Вот только результат не идёт ни в какое сравнение.
Вот только результат не идёт ни в какое сравнение.
Тов. Воронин..
Последнее сказанное вами, что результат не идет ни в какое сравнение, это есть правильно, логически.
Но не пользуясь логикой, вы все равно пытаетесь насадить незадачливому читателю, сравнив подумать только, времена царской России какой то там давности и современные реалии страны, которая появилось то недавно грубо говоря..
В таком случае наверно логически, сравнить Россию с Гондурасом.
Re: Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 13:25
Цитата:
А что, сегодня российская армия и флот справились с кучкой бандеровцев и не просят помощи у Северной Кореи и Ирана с Талибами?
Автор, вместо того, чтобы лгать, не говорит и не сравнивает с армией России.
А ложь, только потому, что российские войска ничего не делали собственно.
И говорить что не справились с кучкой митингующих против повышения цен, это как то немного странно и лживое утверждение..
Что касается новой армии и флота, то что тут скажешь. Армия не смогла справиться во время январских событий,
А что, сегодня российская армия и флот справились с кучкой бандеровцев и не просят помощи у Северной Кореи и Ирана с Талибами?
Автор, вместо того, чтобы лгать, не говорит и не сравнивает с армией России.
А ложь, только потому, что российские войска ничего не делали собственно.
И говорить что не справились с кучкой митингующих против повышения цен, это как то немного странно и лживое утверждение..
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 13:28
Цитата:
Один вопрос - Воронин хочет войны, чтоб мы тоже так же воевали и наши дети гибли за Столицу?
Это что вообще такое за призывы и сравнения?
Если хочет автор воевать, пусть сам идет.
результате Северной войны Россия получила
Один вопрос - Воронин хочет войны, чтоб мы тоже так же воевали и наши дети гибли за Столицу?
Это что вообще такое за призывы и сравнения?
Если хочет автор воевать, пусть сам идет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9746
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 13:33
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