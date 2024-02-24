Отправлено: - 12:40

abaika95:

Цитата: В результате Россия поднялась на несколько ступеней в развитии



блин воронин ну тролль) это же надо так уметь) самодур и тиран спящий с меньшиковым после поездки в голландию загубивший тысячи рабов

Цитата:Истории абсолютно наплевать, с кем спал Пётр. Она отмечает при нём скачок в развитии России: были открыты первые военные и профессиональные школы, типографии и музеи, публичные библиотеки и театры, появились военно-морской флот и регулярная армия и т.д.Самодур, тиран ...И что, это не делает его великим историческим деятелем?Интересно другое: что это у тебя за страсть оплёвывать всё, о чём упоминают авторы НГ?Вопреки здравому смыслу... С целью принизить автора?Похоже, это мания какая-то, пунктик, бзик, недержание...