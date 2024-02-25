Отправлено: - 09:54

родом из Шанхая2022:



Цитата:Теперь о проблемах сельского хозяйства, вернее растениеводства: нам в укор ставят НИЗКУЮ урожайность и высокую себестоимость зерна и как следствие мы проигрываем и россиянам и китайцам и уже даже узбекам. Первая проблема – зависимость от импорта средств производства, то есть техники и сельхозорудии , в этом ряду и гербициды, удобрения, и даже семена. Не будем СЕРЬЁЗНО воспринимать якобы отечественное производство тракторов и комбайнов- по сути это КРУПНО УЗЛОВАЯ сборка импортных комплектующих без существенной местной локализации и поэтому она дорогая. Например хреновый комбайн «Есиль» – два года назад стоил 60 лямов, теперь почти 120 лямов. Не может он столько стоить- красная его цена 40 лямов. По факту – импортная сельхозтехника занимает у нас почти 100%. То же самое и агрохимия – сплошь импорт, а если отечественные препараты – то это смешанные из импортных компонентов. Даже по семенам по пшенице – это 40 % импортные семена. И что бы всё это доставить сюда в Казахстан- нужны транспортные расходы, пошлины, налоги и КОНСКИЙ утильсбор. И всё это ложиться в СЕБЕСТОИМОСТЬ зерна. На этом фоне выигрывают россияне и китайцы – всё это производиться у них и ихние фермера приобретают эту продукцию по низким ценам. Вторая проблема – дизтопливо - с которым с приходом весны и осени возникают проблемы, вернее создаются ИСКУССТВЕННЫЕ проблемы в виде якобы плановых ремонтов и именно в период посевной и уборки создавая ИСКУССТВЕННЫЙ дефицит топлива на рынке. Третья проблема – периодический запрет на экспорт той или иной сельхозпродукции или ввод КОНСКИХ пошлин на экспорт того или иного вида семян и именно производителю, например подсолнечника который приносит ущерб производителям, но почему то приносит прибыль переработчикам или правильней будет сказать – посредникам., а почему ему – надо же наоборот – что бы фермер БОГАТЕЛ. Четвёртая проблема- это финансирование – это запутанная и дурно пахнущая схема с субсидиями по процентной ставке, по инвест.субсидиям, по субсидиям на СЗР. По сути это- простая и банальная перекачка БЮДЖЕТНЫХ денег финансистам и посредникам по продаже технике, гербицидов, и всё это делается - мимо фермера. Ему от этого НИЧЕГО не перепадает, кроме расходов по оформлению и оплаты КОНСКИХ банковских комиссии. Надо так: - фермеру договор под 5-6 % и он оплачивает именно эти проценты, а остальные 15-17 % государство пусть само перечисляет прямиком АКК, КАФ или продавцам техники и гербицидов. А, то выходит так: - фермер оплатил 20-22% комиссии и разницу по субсидиям ждёт месяцами, а то и годами- когда же появяться деньги в бюджете. Ну и пятая проблема- НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ и НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ чиновников и самого Министерства сельского хозяйства- всё таки нужны ПРОФЕССИОНАЛЫ и хоть чуточку понимающие в сельскохозяйственном производстве. Нашим сельхоз.чиновникам надо учиться у Путина, который в 2014 году , после захвата Крыма и предвидя санкции- ВЛОЖИЛСЯ в с/х и сейчас пожинает эти плоды: - с 80 млн тонн ежегодного сбора зерна до 150 млн тонн зерна в год. Ну и конечно – нужно ХОРОШО платит механизаторам. Кадры решают ВСЁ. Про урожайность: - мы никогда её не поднимем , потому что у нас не украинский чернозём и даже не Краснодар со Ставропольем, где стабильно и только за счёт высокого балла бонитета пашни получают по 30-60 ц/га. По нашему региону, 3-ей - засушливой зоне - 10-12 ц/га – это суперский урожай. После ЧЕТЫРЁХ подряд неурожайных годов многие мои коллеги не могут существенно вкладываться в агротехнологии, в новую технику, в СЗР. Я допустим экономлю на всём. Не до жиру- быть бы живу.