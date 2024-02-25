Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о том, как «элеваторный кризис» связан с животноводством и массовым расчетом на субсидии
«В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о том, как «элеваторный кризис» связан с животноводством и массовым расчетом на субсидии
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48651
«В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о том, как «элеваторный кризис» связан с животноводством и массовым расчетом на субсидии
Отправлено: 25.02.24 - 15:33
- Когда изменились производственные отношения, многое пошло по-другому. Кроме того, что все стало частным, резко уменьшился объем посевных площадей, - отмечает Евгений Аман. - Часть элеваторов стала невостребованной. Первыми погибли глубинные нелинейные, то есть без железнодорожных путей.
Читать новость
Читать новость
«В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о том, как «элеваторный кризис» связан с животноводством и массовым расчетом на субсидии
Отправлено: 26.02.24 - 09:49
Цитата:
По поводу дальнейшей судьбы линейных элеваторов, не согласен с бывшим ответ.секретарём Министерства сельского хозяйства и думаю правильней будет: - полностью ПЕРЕДАТЬ в государственную собственность, причём забрать их БЕСПЛАТНО, так как бывшие хозяева их приобрели почти бесплатно и в процессе пользования они сполна получили с них ПРИБЫЛЬ, так что они будут не в накладе. Бла-бла-бла о том что – государство- неэффективный менеджер- тут не пляшет. Почему государству: - никакой частник НЕ ПОТЯНЕТ их и ремонт и эксплуатацию и модернизацию: - поясняю на примере: - что такое исправно работающая ТЭЦ для Экибастуза зимой – это ЖИЗНЬ. Можно в квартире сделать суперевроремонт – но, если зимой нету в нём тепла, то это стылая, промозглая и БЕЗЖИЗНЕННАЯ бетонная коробка. Клебанов только и делал что получал прибыль, серьёзно не вкладываясь в ремонт. Точно так же и элеватор для фермеров –– это ЖИЗНЬ и ИТОГ его годовой работы в поле- особенно в засушливые и малоурожайные года, что у нас случается гораздо чаще нежели обратное – он практически и не нужен- хватает собственных емкостей, но в урожайные и влажные года – он нужен как никогда, пример – осень нынешнего года или урожай 1999 года. На три района( Жетыкара, Камысты, Денисовка) – нет ни одного действующего линейного элеватора (кроме китайского СОВКО построенного недавно). Жетыкаринский и Денисовский – принадлежат ТОО «КазАгроТрейду» и ТОО « Олжа» - и владеют ими практически одни и те же лица ( родственники между собой) - это по поводу так называемого эффективного менеджера. Так вот: - Жетыкаринский – ему уже полный трендец, и такая же судьба ждёт Денисовского элеватора.
[Исправлено: ACROS, 26.02.2024 - 09:52]
родом из Шанхая2022:
По поводу дальнейшей судьбы линейных элеваторов, не согласен с бывшим ответ.секретарём Министерства сельского хозяйства и думаю правильней будет: - полностью ПЕРЕДАТЬ в государственную собственность, причём забрать их БЕСПЛАТНО, так как бывшие хозяева их приобрели почти бесплатно и в процессе пользования они сполна получили с них ПРИБЫЛЬ, так что они будут не в накладе. Бла-бла-бла о том что – государство- неэффективный менеджер- тут не пляшет. Почему государству: - никакой частник НЕ ПОТЯНЕТ их и ремонт и эксплуатацию и модернизацию: - поясняю на примере: - что такое исправно работающая ТЭЦ для Экибастуза зимой – это ЖИЗНЬ. Можно в квартире сделать суперевроремонт – но, если зимой нету в нём тепла, то это стылая, промозглая и БЕЗЖИЗНЕННАЯ бетонная коробка. Клебанов только и делал что получал прибыль, серьёзно не вкладываясь в ремонт. Точно так же и элеватор для фермеров –– это ЖИЗНЬ и ИТОГ его годовой работы в поле- особенно в засушливые и малоурожайные года, что у нас случается гораздо чаще нежели обратное – он практически и не нужен- хватает собственных емкостей, но в урожайные и влажные года – он нужен как никогда, пример – осень нынешнего года или урожай 1999 года. На три района( Жетыкара, Камысты, Денисовка) – нет ни одного действующего линейного элеватора (кроме китайского СОВКО построенного недавно). Жетыкаринский и Денисовский – принадлежат ТОО «КазАгроТрейду» и ТОО « Олжа» - и владеют ими практически одни и те же лица ( родственники между собой) - это по поводу так называемого эффективного менеджера. Так вот: - Жетыкаринский – ему уже полный трендец, и такая же судьба ждёт Денисовского элеватора.
[Исправлено: ACROS, 26.02.2024 - 09:52]
Re: «В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о...
Отправлено: 26.02.24 - 09:51
Цитата:
Вернёмся, как любят говорить Макс и Алекс, к нашим баранам: - допустим три года подряд – неурожайные, а два года урожайные или средние ( я из совка и мыслю -пятилетками), и вопрос: - какой частник или группа акционеров, сможет и захочет ли содержать три года подряд полный штат элеватора и поддерживать техническое состояние здании, механизмов и оборудования без ощутимой прибыли для себя ??? – нет, нет и ещё раз НЕТ. Задача бизнеса, в том числе и агробизнеса – получение прибыли. Только государство сможет это сделать- содержать элеваторы в надлежащем состоянии, и также брать на себя роль некоего арбитра при приёмке зерна в фонд Продкорпорации, и причём не только в Продкорпорацию, а например и при отправке в Китай ( Китай – очень щипитильно принимает пшеницу) , ибо частные элеваторы слишком ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ функциями приёма во время сдачи зерна и как правило - в свою пользу. Так что – акционирование элеваторов – думаю, это не выход, да и никто не пойдёт на это, если только это вопрос строительство нового
родом из Шанхая2022:
Вернёмся, как любят говорить Макс и Алекс, к нашим баранам: - допустим три года подряд – неурожайные, а два года урожайные или средние ( я из совка и мыслю -пятилетками), и вопрос: - какой частник или группа акционеров, сможет и захочет ли содержать три года подряд полный штат элеватора и поддерживать техническое состояние здании, механизмов и оборудования без ощутимой прибыли для себя ??? – нет, нет и ещё раз НЕТ. Задача бизнеса, в том числе и агробизнеса – получение прибыли. Только государство сможет это сделать- содержать элеваторы в надлежащем состоянии, и также брать на себя роль некоего арбитра при приёмке зерна в фонд Продкорпорации, и причём не только в Продкорпорацию, а например и при отправке в Китай ( Китай – очень щипитильно принимает пшеницу) , ибо частные элеваторы слишком ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ функциями приёма во время сдачи зерна и как правило - в свою пользу. Так что – акционирование элеваторов – думаю, это не выход, да и никто не пойдёт на это, если только это вопрос строительство нового
«В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о том, как «элеваторный кризис» связан с животноводством и массовым расчетом на субсидии
Отправлено: 26.02.24 - 09:54
Цитата:
Теперь о проблемах сельского хозяйства, вернее растениеводства: нам в укор ставят НИЗКУЮ урожайность и высокую себестоимость зерна и как следствие мы проигрываем и россиянам и китайцам и уже даже узбекам. Первая проблема – зависимость от импорта средств производства, то есть техники и сельхозорудии , в этом ряду и гербициды, удобрения, и даже семена. Не будем СЕРЬЁЗНО воспринимать якобы отечественное производство тракторов и комбайнов- по сути это КРУПНО УЗЛОВАЯ сборка импортных комплектующих без существенной местной локализации и поэтому она дорогая. Например хреновый комбайн «Есиль» – два года назад стоил 60 лямов, теперь почти 120 лямов. Не может он столько стоить- красная его цена 40 лямов. По факту – импортная сельхозтехника занимает у нас почти 100%. То же самое и агрохимия – сплошь импорт, а если отечественные препараты – то это смешанные из импортных компонентов. Даже по семенам по пшенице – это 40 % импортные семена. И что бы всё это доставить сюда в Казахстан- нужны транспортные расходы, пошлины, налоги и КОНСКИЙ утильсбор. И всё это ложиться в СЕБЕСТОИМОСТЬ зерна. На этом фоне выигрывают россияне и китайцы – всё это производиться у них и ихние фермера приобретают эту продукцию по низким ценам. Вторая проблема – дизтопливо - с которым с приходом весны и осени возникают проблемы, вернее создаются ИСКУССТВЕННЫЕ проблемы в виде якобы плановых ремонтов и именно в период посевной и уборки создавая ИСКУССТВЕННЫЙ дефицит топлива на рынке. Третья проблема – периодический запрет на экспорт той или иной сельхозпродукции или ввод КОНСКИХ пошлин на экспорт того или иного вида семян и именно производителю, например подсолнечника который приносит ущерб производителям, но почему то приносит прибыль переработчикам или правильней будет сказать – посредникам., а почему ему – надо же наоборот – что бы фермер БОГАТЕЛ. Четвёртая проблема- это финансирование – это запутанная и дурно пахнущая схема с субсидиями по процентной ставке, по инвест.субсидиям, по субсидиям на СЗР. По сути это- простая и банальная перекачка БЮДЖЕТНЫХ денег финансистам и посредникам по продаже технике, гербицидов, и всё это делается - мимо фермера. Ему от этого НИЧЕГО не перепадает, кроме расходов по оформлению и оплаты КОНСКИХ банковских комиссии. Надо так: - фермеру договор под 5-6 % и он оплачивает именно эти проценты, а остальные 15-17 % государство пусть само перечисляет прямиком АКК, КАФ или продавцам техники и гербицидов. А, то выходит так: - фермер оплатил 20-22% комиссии и разницу по субсидиям ждёт месяцами, а то и годами- когда же появяться деньги в бюджете. Ну и пятая проблема- НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ и НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ чиновников и самого Министерства сельского хозяйства- всё таки нужны ПРОФЕССИОНАЛЫ и хоть чуточку понимающие в сельскохозяйственном производстве. Нашим сельхоз.чиновникам надо учиться у Путина, который в 2014 году , после захвата Крыма и предвидя санкции- ВЛОЖИЛСЯ в с/х и сейчас пожинает эти плоды: - с 80 млн тонн ежегодного сбора зерна до 150 млн тонн зерна в год. Ну и конечно – нужно ХОРОШО платит механизаторам. Кадры решают ВСЁ. Про урожайность: - мы никогда её не поднимем , потому что у нас не украинский чернозём и даже не Краснодар со Ставропольем, где стабильно и только за счёт высокого балла бонитета пашни получают по 30-60 ц/га. По нашему региону, 3-ей - засушливой зоне - 10-12 ц/га – это суперский урожай. После ЧЕТЫРЁХ подряд неурожайных годов многие мои коллеги не могут существенно вкладываться в агротехнологии, в новую технику, в СЗР. Я допустим экономлю на всём. Не до жиру- быть бы живу.
родом из Шанхая2022:
Теперь о проблемах сельского хозяйства, вернее растениеводства: нам в укор ставят НИЗКУЮ урожайность и высокую себестоимость зерна и как следствие мы проигрываем и россиянам и китайцам и уже даже узбекам. Первая проблема – зависимость от импорта средств производства, то есть техники и сельхозорудии , в этом ряду и гербициды, удобрения, и даже семена. Не будем СЕРЬЁЗНО воспринимать якобы отечественное производство тракторов и комбайнов- по сути это КРУПНО УЗЛОВАЯ сборка импортных комплектующих без существенной местной локализации и поэтому она дорогая. Например хреновый комбайн «Есиль» – два года назад стоил 60 лямов, теперь почти 120 лямов. Не может он столько стоить- красная его цена 40 лямов. По факту – импортная сельхозтехника занимает у нас почти 100%. То же самое и агрохимия – сплошь импорт, а если отечественные препараты – то это смешанные из импортных компонентов. Даже по семенам по пшенице – это 40 % импортные семена. И что бы всё это доставить сюда в Казахстан- нужны транспортные расходы, пошлины, налоги и КОНСКИЙ утильсбор. И всё это ложиться в СЕБЕСТОИМОСТЬ зерна. На этом фоне выигрывают россияне и китайцы – всё это производиться у них и ихние фермера приобретают эту продукцию по низким ценам. Вторая проблема – дизтопливо - с которым с приходом весны и осени возникают проблемы, вернее создаются ИСКУССТВЕННЫЕ проблемы в виде якобы плановых ремонтов и именно в период посевной и уборки создавая ИСКУССТВЕННЫЙ дефицит топлива на рынке. Третья проблема – периодический запрет на экспорт той или иной сельхозпродукции или ввод КОНСКИХ пошлин на экспорт того или иного вида семян и именно производителю, например подсолнечника который приносит ущерб производителям, но почему то приносит прибыль переработчикам или правильней будет сказать – посредникам., а почему ему – надо же наоборот – что бы фермер БОГАТЕЛ. Четвёртая проблема- это финансирование – это запутанная и дурно пахнущая схема с субсидиями по процентной ставке, по инвест.субсидиям, по субсидиям на СЗР. По сути это- простая и банальная перекачка БЮДЖЕТНЫХ денег финансистам и посредникам по продаже технике, гербицидов, и всё это делается - мимо фермера. Ему от этого НИЧЕГО не перепадает, кроме расходов по оформлению и оплаты КОНСКИХ банковских комиссии. Надо так: - фермеру договор под 5-6 % и он оплачивает именно эти проценты, а остальные 15-17 % государство пусть само перечисляет прямиком АКК, КАФ или продавцам техники и гербицидов. А, то выходит так: - фермер оплатил 20-22% комиссии и разницу по субсидиям ждёт месяцами, а то и годами- когда же появяться деньги в бюджете. Ну и пятая проблема- НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ и НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ чиновников и самого Министерства сельского хозяйства- всё таки нужны ПРОФЕССИОНАЛЫ и хоть чуточку понимающие в сельскохозяйственном производстве. Нашим сельхоз.чиновникам надо учиться у Путина, который в 2014 году , после захвата Крыма и предвидя санкции- ВЛОЖИЛСЯ в с/х и сейчас пожинает эти плоды: - с 80 млн тонн ежегодного сбора зерна до 150 млн тонн зерна в год. Ну и конечно – нужно ХОРОШО платит механизаторам. Кадры решают ВСЁ. Про урожайность: - мы никогда её не поднимем , потому что у нас не украинский чернозём и даже не Краснодар со Ставропольем, где стабильно и только за счёт высокого балла бонитета пашни получают по 30-60 ц/га. По нашему региону, 3-ей - засушливой зоне - 10-12 ц/га – это суперский урожай. После ЧЕТЫРЁХ подряд неурожайных годов многие мои коллеги не могут существенно вкладываться в агротехнологии, в новую технику, в СЗР. Я допустим экономлю на всём. Не до жиру- быть бы живу.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
|Зарегистрированные пользователи: abaika95
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать