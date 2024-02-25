Отправлено: - 09:48

родом из Шанхая2022:



[Исправлено: ACROS, 26.02.2024 - 09:51]

Цитата:Мой ответ турецкому султану, пардон, челу из Шанхая: - длинно, нудно , но в двух словах не скажешь: - По поводу якобы «дефицита элеваторных емкостей»: - никакого дефицита не было бы, если бы частные элеваторы принимали ритмично, штатно ( то есть: -приняли, подработали, загрузили и отправили) и у ВСЕХ подряд, а не только у «своих» хозяйств, поясняю на примере : - ТОО «Иволге» или латифундисту Розинову принадлежали если не все, то почти все линейные элеваторы области и он принимал особенно в урожайные и влажные года, в первую очередь и вне очереди зерно только со своих хозяйств, а у нас мелких и не только у мелких в ПОСЛЕДНУЮ очередь, да и как принимал: - с заниженной клейковиной, с заниженной натурой и с повышенной влажностью и повышенной зерновой и сорной примесью. Нас даже не пускали пройти на весовую его элеваторов что бы просто проверить веса. И Розинов использовал свои элеваторы не как общественные ПЕРЕВАЛ.БАЗЫ для последующей транспортировки, а как склады для хранения своего зерна – на что имел полное право- так как являлся хозяином их и поэтому они ЗАТОВАРИВАЛИСЬ и теряли объём принимающей емкости. И ничего ему не скажешь и ни в какой суд или акимат не пойдёшь – это же сам РОЗИНОВ- это всё равно что ссать против ветра. Он в то время пинком открывал любую дверь. И никакой ответ.секретарь МСХ ничем бы и не помог. Будешь вякать - потом ВООБЩЕ и НИГДЕ твоё зерно и не примут. Помыкавшись бедные фермеры и поэтому начали строить: кто побогаче - металлические ангары; кто победнее и посмекалистей - разбирать старые базы и из клюшек возводить зерносклады. На сегодняшний момент общая емкость для хранения зерна около 27 млн тонн, в том числе где то на 15 млн. тонн зерна – это склады непосредственно сельхозпредприятии. Так что бывший сенатор, зная подоплёку вопроса, почему то ответил не совсем полно про историю возникновения дефицита элеваторных емкостей , а корреспондент очевидно или по незнанию или просто «постеснялась» спросить про историю возникновения этого дефицита.