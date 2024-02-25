Отправлено: - 20:13

ACROS:

Если бы не было понтов в виде : - пегасов стоимостью более 50 000 000 тенге и праздничных салютов

Цитата:Мне всегда нравилась эта логика. Давайте вместо одного салюта добавим пенсионерам города по 1 тенге, нефиг жировать салюты устраивать, поделим на всех эти деньги и будет нам счастье!