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≡ «Нуждаются в месте для ребенка» - Проблему закрытия частных детсадов обсудили чиновники разных ведомств в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48651
«Нуждаются в месте для ребенка» - Проблему закрытия частных детсадов обсудили чиновники разных ведомств в Костанайской области
Отправлено: 25.02.24 - 15:00
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Частные детсады с общим госзаказом на 520 мест сейчас размещены в 7 школах Костаная. Их хотят закрыть из-за острой нехватки ученических мест. Ситуацию обсудили на МВРГ. Какой выход предложили сотрудники управления цифровизации?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5878
Re: «Нуждаются в месте для ребенка» - Проблему закрытия частных...
Отправлено: 25.02.24 - 15:00
#1
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Если бы не было понтов в виде : - пегасов стоимостью более 50 000 000 тенге и праздничных салютов на многие миллионы и "точечной" застройки в чей то карман, то РАЧИТЕЛЬНЫЙ хозяин области или города на месте этих точечных застроек и на деньги вырученных от пегасов и салютов ПОНАСТРОИЛ бы шикарные детские сады и проблема была бы ДАВНО решена, вопрос только: - где этот рачительный хозяин, вокруг только "ВАРЯГИ" и "КЕЛЬГЕНБАИ".
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4420
Re: «Нуждаются в месте для ребенка» - Проблему закрытия частных...
Отправлено: 25.02.24 - 20:13
#2
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Цитата:
ACROS:
Если бы не было понтов в виде : - пегасов стоимостью более 50 000 000 тенге и праздничных салютов

Мне всегда нравилась эта логика. Давайте вместо одного салюта добавим пенсионерам города по 1 тенге, нефиг жировать салюты устраивать, поделим на всех эти деньги и будет нам счастье!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5878
«Нуждаются в месте для ребенка» - Проблему закрытия частных детсадов обсудили чиновники разных ведомств в Костанайской области
Отправлено: 25.02.24 - 22:34
#3
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Цитата:
saba:
добавим пенсионерам города по 1 тенге


Утрировать не надо, шариковых тут немае: - вы же прекрасно поняли о чём речь- о неэффективности трат городского о областного бюджета( пегасы, салюты, бордюры- это образные, яркие и бросающие в глаза примеры). Можно же предвидеть или аналитику включить - рождаемость такая то, значит нужно в болашаке столько то садиков и прочее с этим связанное.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4420
Re: «Нуждаются в месте для ребенка» - Проблему закрытия частных...
Отправлено: 26.02.24 - 08:22
#4
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Цитата:
ACROS:
Можно же предвидеть или аналитику включить -

Вот тут я целиком и полностью согласен, но с этим беда у наших чиновников. Причём сейчас во главе нашего города стоит как раз неплохой пример для подражания. Но если вчитаться в текст статьи, там многое идёт через республику. даже очередь в детсады над ней не властен аким города. Вот тут и нужна реформа местного самоуправления, чтобы спрашивать многое с акима города, надо многое дать ему во власть. Аким города должен быть хозяином в городе!
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