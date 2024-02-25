Отправлено: - 21:48

saba:

Гога если сможете выйти из локального противостояния, скажите мне пожалуйста. Смотрел телеканал "Дождь", что этодействительно так?

Цитата:Ему сейчас не до этого.На голову чуть не приземлился А-50..Но он все равно будет кричать Гойда украинские территории наши..