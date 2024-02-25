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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 12:48
Необъяснимо, но факт
dell laptop spacebar problem
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 12:50
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 12:56
Тут мы видим как русская армия мочит своих русских гражданских.
Тов.Воронин о таком никогда не скажет в современной России
Тов.Воронин о таком никогда не скажет в современной России
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 13:00
Наша Газета
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 13:07
Российские чиновники признаются в этническом геноциде
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 511
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 13:47
Цитата:
а что, на соловьевских навозных кучах встречаются люди со здоровой головой? ну то есть, имеются те кто не подпадает под определение "странный"?
saba:
Он странный
Он странный
а что, на соловьевских навозных кучах встречаются люди со здоровой головой? ну то есть, имеются те кто не подпадает под определение "странный"?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 14:07
Да сам Соловьёв и большинство его гостей совершенно не странные. Они выполняют госзаказ, поэтому присутствует некоторая стройность в суждениях и направленность в действиях. А у этого нет ничего такого, якобы он генерал разведки и всё этим сказано.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 511
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 14:44
Цитата:
я один раз посмотрел это ток-шоу. увидел что люди друг-друга не слышат и не хотят слышать, собрались просто поорать, и соловей в том числе, и больше меня эта передача не интересует. я точно на таких же им...("глупцов") могу посмотреть выглянув в окно, или внимательно, открыв глаза и уши посмотрев по сторонам вокруг себя.
saba:
я один раз посмотрел это ток-шоу. увидел что люди друг-друга не слышат и не хотят слышать, собрались просто поорать, и соловей в том числе, и больше меня эта передача не интересует. я точно на таких же им...("глупцов") могу посмотреть выглянув в окно, или внимательно, открыв глаза и уши посмотрев по сторонам вокруг себя.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 15:26
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20020
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 15:40
помнится черный человек описывал тут как он бросал
в топку живых мышек и наблюдал что
дальше происходит с ними .
с его слов ему это доставляло наслаждение.
а теперь он рассуждает о "странных" людях.
в топку живых мышек и наблюдал что
дальше происходит с ними .
с его слов ему это доставляло наслаждение.
а теперь он рассуждает о "странных" людях.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 20:25
Цитата:
Поорать это по моему Соловьёв Live, в вечере с Соловьёвым на РТР он почти поп , такой же благообразный с наглухо застёгнутыми костюмами. почти френчами.
Карачун:
я один раз посмотрел это ток-шоу.
я один раз посмотрел это ток-шоу.
Поорать это по моему Соловьёв Live, в вечере с Соловьёвым на РТР он почти поп , такой же благообразный с наглухо застёгнутыми костюмами. почти френчами.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 20:29
Гога если сможете выйти из локального противостояния, скажите мне пожалуйста. Смотрел телеканал "Дождь", что этодействительно так? Принести цветы , это в России уже преступление? Там какие то ужасы показали по 3-4 полицейских на девушек студенток, кого то за ноги , кого то за руки? Хотя наверное если в такие места не ходить, то в Багдаде всё спокойно?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 21:48
Цитата:
Ему сейчас не до этого.
На голову чуть не приземлился А-50..
Но он все равно будет кричать Гойда украинские территории наши..
saba:
Гога если сможете выйти из локального противостояния, скажите мне пожалуйста. Смотрел телеканал "Дождь", что этодействительно так?
Гога если сможете выйти из локального противостояния, скажите мне пожалуйста. Смотрел телеканал "Дождь", что этодействительно так?
Ему сейчас не до этого.
На голову чуть не приземлился А-50..
Но он все равно будет кричать Гойда украинские территории наши..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 00:15
Цитата:
-------Как всегда - неправда . Где и когда говорил это ?
111:
Но он все равно будет кричать Гойда украинские территории наши..
Но он все равно будет кричать Гойда украинские территории наши..
-------Как всегда - неправда . Где и когда говорил это ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 00:19
Цитата:
----Не знаю. Тут есть другие спецы по ватному болоту .
saba:
Принести цветы
Принести цветы
----Не знаю. Тут есть другие спецы по ватному болоту .
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