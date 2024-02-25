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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36020
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 12:48
#2146
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Необъяснимо, но факт

dell laptop spacebar problem
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36020
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 12:50
#2147
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Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36020
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 12:56
#2148
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Тут мы видим как русская армия мочит своих русских гражданских.
Тов.Воронин о таком никогда не скажет в современной России


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36020
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 13:00
#2149
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Наша Газета


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36020
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 13:07
#2150
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Российские чиновники признаются в этническом геноциде


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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
511
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 13:47
#2151
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Цитата:
saba:
Он странный

а что, на соловьевских навозных кучах встречаются люди со здоровой головой? ну то есть, имеются те кто не подпадает под определение "странный"?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4418
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 14:07
#2152
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Да сам Соловьёв и большинство его гостей совершенно не странные. Они выполняют госзаказ, поэтому присутствует некоторая стройность в суждениях и направленность в действиях. А у этого нет ничего такого, якобы он генерал разведки и всё этим сказано.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
511
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 14:44
#2153
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Цитата:
saba:

я один раз посмотрел это ток-шоу. увидел что люди друг-друга не слышат и не хотят слышать, собрались просто поорать, и соловей в том числе, и больше меня эта передача не интересует. я точно на таких же им...("глупцов") могу посмотреть выглянув в окно, или внимательно, открыв глаза и уши посмотрев по сторонам вокруг себя.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9744
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 15:26
#2154
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20020
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 15:40
#2155
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помнится черный человек описывал тут как он бросал
в топку живых мышек и наблюдал что
дальше происходит с ними .
с его слов ему это доставляло наслаждение.
а теперь он рассуждает о "странных" людях.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4418
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 20:25
#2156
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Цитата:
Карачун:
я один раз посмотрел это ток-шоу.

Поорать это по моему Соловьёв Live, в вечере с Соловьёвым на РТР он почти поп , такой же благообразный с наглухо застёгнутыми костюмами. почти френчами.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4418
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 20:29
#2157
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Гога если сможете выйти из локального противостояния, скажите мне пожалуйста. Смотрел телеканал "Дождь", что этодействительно так? Принести цветы , это в России уже преступление? Там какие то ужасы показали по 3-4 полицейских на девушек студенток, кого то за ноги , кого то за руки? Хотя наверное если в такие места не ходить, то в Багдаде всё спокойно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36020
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 21:48
#2158
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Цитата:
saba:
Гога если сможете выйти из локального противостояния, скажите мне пожалуйста. Смотрел телеканал "Дождь", что этодействительно так?

Ему сейчас не до этого.
На голову чуть не приземлился А-50..
Но он все равно будет кричать Гойда украинские территории наши..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9744
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 00:15
#2159
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Цитата:
111:
Но он все равно будет кричать Гойда украинские территории наши..

-------Как всегда - неправда . Где и когда говорил это ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9744
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 00:19
#2160
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Цитата:
saba:
Принести цветы

----Не знаю. Тут есть другие спецы по ватному болоту .
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