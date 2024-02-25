Отправлено: - 15:45

ACROS:

Да..., действительно сразу видно что человек уже не у дел: - тот же бессвязный стандартно-банальный набор слов что и у минсельхозовских чинуш.

[Исправлено: alex_60, 25.02.2024 - 15:51]

Цитата:помня вашу постоянную негативную реакцию ,если упоминается имя Рау,в которой просматривается что то личное,то не удивлюсь что и к Аману у вас такое же предвзятое отношениеиз тех времен.помнится даже автора статьи вы огульно причислили кнезнакомой с темой сельского хозяйства, неучам так сказать,даже не зная кто она.и почему пишет статьи на эти темы.один "спец" остался что ли?