Да сам Соловьёв и большинство его гостей совершенно не странные. Они выполняют госзаказ, поэтому присутствует некоторая стройность в суждениях и направленность в действиях. А у этого нет ничего такого, якобы он генерал разведки и всё этим сказано.
я один раз посмотрел это ток-шоу. увидел что люди друг-друга не слышат и не хотят слышать, собрались просто поорать, и соловей в том числе, и больше меня эта передача не интересует. я точно на таких же им...("глупцов") могу посмотреть выглянув в окно, или внимательно, открыв глаза и уши посмотрев по сторонам вокруг себя.
Гога если сможете выйти из локального противостояния, скажите мне пожалуйста. Смотрел телеканал "Дождь", что этодействительно так? Принести цветы , это в России уже преступление? Там какие то ужасы показали по 3-4 полицейских на девушек студенток, кого то за ноги , кого то за руки? Хотя наверное если в такие места не ходить, то в Багдаде всё спокойно?
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