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«Нуждаются в месте для ребенка» - Проблему закрытия частных детсадов обсудили чиновники разных ведомств в Костанайской области
«Нуждаются в месте для ребенка» - Проблему закрытия частных детсадов обсудили чиновники разных ведомств в Костанайской области
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