Отправлено: - 15:14

Карачун:

резкие? вы о чём? тут две категории составляют большинство - бюджетники и труженики комбината. ни одним ни вторым собственного мнения иметь не полагается, да они не особо и хотят. ещё одна категория, тоже пока ещё многочисленная это маразматичные пенсионеры. с этими вообще все понятно, большую часть жизни они провели "под руководством партии" а поэтому сами ни на что не способны.

Цитата:Зря вы так. Резко и с оскорблениями. Бюджетники они везде за власть, хоть в Париже, хоть в Сомали, потому что получают зарплату из бюджета. И сейчас, когда бюджетникам хорошо подняли зарплату, они тем более будут за власть. Скажут им поменять таблички на улицах, за ночь поменяют. Работники комбината далеко не безропотные. Сейчас время другое, пришли молодые пофигисты, которых можно удержать только деньгами. Им не навяжешь мнение, у них свое есть. "Маразматичным" пенсионерам нужна стабильность и "чтобы не было войны". Люди через многое прошли и многие из них дадут вам фору во взглядах на жизнь. Сами с возрастом будете как они - умудренные опытом и багажом прожитых лет.