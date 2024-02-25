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Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
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Я робот(Пользователи)
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- 48651
Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 11:35
В истории с переводом «старого» частного сектора Рудного с народным названием «Шанхай» на газовое отопление всё происходит по одной и той же причине – отсутствие взаимопонимания. Вернее – неумения или нежелания власти донести до людей свои мысли чётко и понятно.
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Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 15:14
Цитата:
Зря вы так. Резко и с оскорблениями. Бюджетники они везде за власть, хоть в Париже, хоть в Сомали, потому что получают зарплату из бюджета. И сейчас, когда бюджетникам хорошо подняли зарплату, они тем более будут за власть. Скажут им поменять таблички на улицах, за ночь поменяют. Работники комбината далеко не безропотные. Сейчас время другое, пришли молодые пофигисты, которых можно удержать только деньгами. Им не навяжешь мнение, у них свое есть. "Маразматичным" пенсионерам нужна стабильность и "чтобы не было войны". Люди через многое прошли и многие из них дадут вам фору во взглядах на жизнь. Сами с возрастом будете как они - умудренные опытом и багажом прожитых лет.
Карачун:
резкие? вы о чём? тут две категории составляют большинство - бюджетники и труженики комбината. ни одним ни вторым собственного мнения иметь не полагается, да они не особо и хотят. ещё одна категория, тоже пока ещё многочисленная это маразматичные пенсионеры. с этими вообще все понятно, большую часть жизни они провели "под руководством партии" а поэтому сами ни на что не способны.
резкие? вы о чём? тут две категории составляют большинство - бюджетники и труженики комбината. ни одним ни вторым собственного мнения иметь не полагается, да они не особо и хотят. ещё одна категория, тоже пока ещё многочисленная это маразматичные пенсионеры. с этими вообще все понятно, большую часть жизни они провели "под руководством партии" а поэтому сами ни на что не способны.
Зря вы так. Резко и с оскорблениями. Бюджетники они везде за власть, хоть в Париже, хоть в Сомали, потому что получают зарплату из бюджета. И сейчас, когда бюджетникам хорошо подняли зарплату, они тем более будут за власть. Скажут им поменять таблички на улицах, за ночь поменяют. Работники комбината далеко не безропотные. Сейчас время другое, пришли молодые пофигисты, которых можно удержать только деньгами. Им не навяжешь мнение, у них свое есть. "Маразматичным" пенсионерам нужна стабильность и "чтобы не было войны". Люди через многое прошли и многие из них дадут вам фору во взглядах на жизнь. Сами с возрастом будете как они - умудренные опытом и багажом прожитых лет.
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 15:16
Цитата:
Демократия соблюдена. Кто не успел - тот не самовыдвиженец.
ACROS:
Акиматовские - они и есть САМОВЫДВИЖЕНЦЫ.
Акиматовские - они и есть САМОВЫДВИЖЕНЦЫ.
Демократия соблюдена. Кто не успел - тот не самовыдвиженец.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6706
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 15:19
Почему бы и городу не пойти навстречу этим людям и не решить вопрос водо-, газоснабжения и канализации за счёт бюджета
Когда я купил себе дом, пришлось все коммуникации проводить заново. Чтобы заменить котел и счётчик, пришлось заказать проект, нанять подрядчика и это все обошлось как бы с нуля подключаться к газовым сетям. По воде тоже самое. По электрике заставили купить новый счётчик и монтаж
Чем жители Шанхая отличились чтобы им за счёт бюджета провели газ. Не нравится, сидите без газа. Но раз Аким говорит что нет денег для новых теплосетей, значит их нет и не надо сюда приплетать колесо обозрения,
Когда я купил себе дом, пришлось все коммуникации проводить заново. Чтобы заменить котел и счётчик, пришлось заказать проект, нанять подрядчика и это все обошлось как бы с нуля подключаться к газовым сетям. По воде тоже самое. По электрике заставили купить новый счётчик и монтаж
Чем жители Шанхая отличились чтобы им за счёт бюджета провели газ. Не нравится, сидите без газа. Но раз Аким говорит что нет денег для новых теплосетей, значит их нет и не надо сюда приплетать колесо обозрения,
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 16:27
Цитата:
Согласен. Не могу понять, чем частники лучше других. Если что-то не нравится - велкам многоквартирный дом. Ни тебе уборки снега, ни тебе других умопомрачительных дел, коих в частном доме навалом и не переводится. Ибо Шанхай это старые ветхие дома, которым по 60 и более лет. В основном построенные из шлакоблоков. В доме многоквартирном - центральное отопление, вода двух видов, канализация, газ, интернет. У меня знакомый так и поступил. Сначала счастливый рассказывал, что поменялся на дом в Шанхае, о это сказка. Встретил его через 3 года, и он уже в девятине, где Алмаз, и опять счастливый, что Шанхай остался в прошлой жизни.
В принципе тут надо считать, понятно, что эта разводка теплосетей - паутина, где так нормально теряется и давление и температура. Латать эту паутину тот еще гемор. А газ решает все проблемы. Но газ накладно, но так можно раздробить платеж на несколько лет, тогда бы люди подписались - адназначна.
сайлау курманов:
Чем жители Шанхая отличились чтобы им за счёт бюджета провели газ. Не нравится, сидите без газа. Но раз Аким говорит что нет денег для новых теплосетей, значит их нет и не надо сюда приплетать колесо обозрения,
Чем жители Шанхая отличились чтобы им за счёт бюджета провели газ. Не нравится, сидите без газа. Но раз Аким говорит что нет денег для новых теплосетей, значит их нет и не надо сюда приплетать колесо обозрения,
Согласен. Не могу понять, чем частники лучше других. Если что-то не нравится - велкам многоквартирный дом. Ни тебе уборки снега, ни тебе других умопомрачительных дел, коих в частном доме навалом и не переводится. Ибо Шанхай это старые ветхие дома, которым по 60 и более лет. В основном построенные из шлакоблоков. В доме многоквартирном - центральное отопление, вода двух видов, канализация, газ, интернет. У меня знакомый так и поступил. Сначала счастливый рассказывал, что поменялся на дом в Шанхае, о это сказка. Встретил его через 3 года, и он уже в девятине, где Алмаз, и опять счастливый, что Шанхай остался в прошлой жизни.
В принципе тут надо считать, понятно, что эта разводка теплосетей - паутина, где так нормально теряется и давление и температура. Латать эту паутину тот еще гемор. А газ решает все проблемы. Но газ накладно, но так можно раздробить платеж на несколько лет, тогда бы люди подписались - адназначна.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1912
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 16:51
Цитата:
Абылкаиров рассказал, что на нескольких улицах трубы отопления физически невозможно заменить: там, где государство в 2016-2017 годах протянуло надземные газовые трубы. Охранная зона газопроводов запрещает выкапывать старые трубы отопления и менять их на новые.///А у теплотрассы не было охранной зоны, когда газ государство втыкало? Та же история, что и с тополями по Ленина в прошлом году. И никто не виноват.
Карачун:
Абылкаиров рассказал, что на нескольких улицах трубы отопления физически невозможно заменить: там, где государство в 2016-2017 годах протянуло надземные газовые трубы. Охранная зона газопроводов запрещает выкапывать старые трубы отопления и менять их на новые.///А у теплотрассы не было охранной зоны, когда газ государство втыкало? Та же история, что и с тополями по Ленина в прошлом году. И никто не виноват.
Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 17:33
Цитата:
Тогда я вообще не понимаю в чём проблема,я знаю кучу людей которые за любые деньги готовы подключиться к магистрали,но сейчас мараторий и тех.условия не выдают,а тут дикое желание всю жизнь зависеть от прихотей центрального отопления
Карачун:
есть газ в частном секторе. в некоторых кварталах уже давно, в некоторых недавно магистрали проложили (это можно достаточно четко отследить новые трубы желтого цвета, старые окрашены серебрянкой). пожалуйста, желающие могут завести газовую трубу себе в дом.
есть газ в частном секторе. в некоторых кварталах уже давно, в некоторых недавно магистрали проложили (это можно достаточно четко отследить новые трубы желтого цвета, старые окрашены серебрянкой). пожалуйста, желающие могут завести газовую трубу себе в дом.
Тогда я вообще не понимаю в чём проблема,я знаю кучу людей которые за любые деньги готовы подключиться к магистрали,но сейчас мараторий и тех.условия не выдают,а тут дикое желание всю жизнь зависеть от прихотей центрального отопления
Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 17:39
Цитата:
Ну так тем более,что за дикое желание,отдавать кому то деньги,за то что уже и так работать не будет по причине своей дряхлости.
У меня в двухэтажке было центральное отопление,с ужасом вспоминаю эти годы,каждый день порывы,нифига не топят,в квартирах холодина потом газ провёл и забыл как страшный сон это центральное отопление.
Карачун:
"копеечные взносы" были сильно не копеечными.
"копеечные взносы" были сильно не копеечными.
Ну так тем более,что за дикое желание,отдавать кому то деньги,за то что уже и так работать не будет по причине своей дряхлости.
У меня в двухэтажке было центральное отопление,с ужасом вспоминаю эти годы,каждый день порывы,нифига не топят,в квартирах холодина потом газ провёл и забыл как страшный сон это центральное отопление.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4418
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 19:19
А в общем я с ужасом думаю. А не дай Бог, завтра у нас будут выборы акима города и будем мы такими же телками, покорно бредущими за вожаком, может хоть Ильяс самовыдвинется, только что то затих совсем в последнее время.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1155
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 19:21
Цитата:
К выборам готовится.
saba:
К выборам готовится.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4418
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 19:32
Цитата:
Будем надеяться, Как выдвинет программу, что мы все рты откроем и стройными рядами пойдём за него голосовать!
Skeptic:
К выборам готовится.
К выборам готовится.
Будем надеяться, Как выдвинет программу, что мы все рты откроем и стройными рядами пойдём за него голосовать!
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