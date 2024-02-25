«В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о том, как «элеваторный кризис» связан с животноводством и массовым расчетом на субсидии
Отправлено: 25.02.24 - 15:33
- Когда изменились производственные отношения, многое пошло по-другому. Кроме того, что все стало частным, резко уменьшился объем посевных площадей, - отмечает Евгений Аман. - Часть элеваторов стала невостребованной. Первыми погибли глубинные нелинейные, то есть без железнодорожных путей. Читать новость
ACROS: Да..., действительно сразу видно что человек уже не у дел: - тот же бессвязный стандартно-банальный набор слов что и у минсельхозовских чинуш.
помня вашу постоянную негативную реакцию ,если упоминается имя Рау, в которой просматривается что то личное, то не удивлюсь что и к Аману у вас такое же предвзятое отношение из тех времен. помнится даже автора статьи вы огульно причислили к незнакомой с темой сельского хозяйства, неучам так сказать, даже не зная кто она. и почему пишет статьи на эти темы. один "спец" остался что ли?
ACROS: Да..., действительно сразу видно что человек уже не у дел: - тот же бессвязный стандартно-банальный набор слов что и у минсельхозовских чинуш.
.....в статье Товарища Воронина я вам вопрос задавал и вы мне так и не ответили а прочитав эту статью ACROS я получил все ответы....больше не буду вас тревожить вопросами по поводу сельского хозяйства.
Почему огульно: - НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО она пишет: набор поверхностных, где то услышанных фраз не более того- она никогда не умела РАСКРЫВАТЬ темы,, так прокукарекать и всё; - её муж Владимир Иванович писал более менее профессионально, почти на нашем сельхозном сленге,
Цитата:
alex_60: предвзятое отношение из тех времен.
У меня ко ВСЕМ гос.чиновникам ПРЕДВЗЯТОЕ отношение-потому что каждый из них сидит на гос.закупках и у каждого руки замазаны ( рыба гниёт с головы и они ВСЕ копировали в этом своего ЕБЛН) и я знаю их реальные дела и их сладкоголосое враньё. Тому подтверждение: - нынешнее положение дел в с/х и нынешнее положение дел в сфере ЖКХ. Если вы в курсе: - они курировали данные направления в МСХ и в Мажлисе.
Цитата:
родом из Шанхая2022: вы мне так и не ответили
Завтра напишу подробно- в двух словах не получиться, да и дела что то свалились неожиданные. Надо мысли собрать.
Вы спросили- я ответил. Что не так то ?? Аману НИКТО не мешал проводить реформы в этом МСХ: -ответ.секретарь - это ВЕЛИЧИНА и это - не секретарша в приёмной с кофе чаем. Да и будучи сенатором с 2000 годов- курировал МСХ. Так что в 30 -летнем развале с/х и его доля есть вместе с ЕБЛН: - корреспонденту независимой и как бы оппозиционной газеты можно было и спросить его об этом- как ОНИ довели до сегодняшнего состояния, а не декларировать прописные истины ведения с/х.
- Что касается элеваторов, то «Наша Газета» уловила одну из серьезнейших проблем, в которой к тому же сфокусировалось несколько моментов, критических для отрасли сельского хозяйства, - считает Евгений Аман.
Если глубоко вдуматься и сделать анализ вылезут уши Розинова. Элеваторы отгребли и его урожай отодвинули в сторону, былого размаха нет у него. Та вседозволенность которая была в давние время вылазит теперь боком и той же монетой. Проблемы которые он создавал в своё время другим крестьянам вернулись ему в тройном размере
Сейчас живет в Германии, но на родине бывает часто. С костанайскими аграриями общается постоянно, в курсе текущих проблем, со своей склонностью к аналитике отслеживает проблемы европейских фермеров, сравнивает с нашей ситуацией. ......ACROS насколько првадоподобно его изречение?.....да и насколько равнозначны проблемы фермеров Казахстана и Европы.....может автору статьи поехать и самой своими глазами увидить проблемы фермеров европы и сравнить с нашими прблемами.
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