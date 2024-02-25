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≡ «В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о том, как «элеваторный кризис» связан с животноводством и массовым расчетом на субсидии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48651
«В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о том, как «элеваторный кризис» связан с животноводством и массовым расчетом на субсидии
Отправлено: 25.02.24 - 15:33
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- Когда изменились производственные отношения, многое пошло по-другому. Кроме того, что все стало частным, резко уменьшился объем посевных площадей, - отмечает Евгений Аман. - Часть элеваторов стала невостребованной. Первыми погибли глубинные нелинейные, то есть без железнодорожных путей.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5872
Re: «В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о...
Отправлено: 25.02.24 - 15:33
#1
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Да..., действительно сразу видно что человек уже не у дел: - тот же бессвязный стандартно-банальный набор слов что и у минсельхозовских чинуш.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20020
«В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о том, как «элеваторный кризис» связан с животноводством и массовым расчетом на субсидии
Отправлено: 25.02.24 - 15:45
#2
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Цитата:
ACROS:
Да..., действительно сразу видно что человек уже не у дел: - тот же бессвязный стандартно-банальный набор слов что и у минсельхозовских чинуш.


помня вашу постоянную негативную реакцию ,если упоминается имя Рау,
в которой просматривается что то личное,
то не удивлюсь что и к Аману у вас такое же предвзятое отношение
из тех времен.
помнится даже автора статьи вы огульно причислили к
незнакомой с темой сельского хозяйства, неучам так сказать,
даже не зная кто она.
и почему пишет статьи на эти темы.
один "спец" остался что ли?

[Исправлено: alex_60, 25.02.2024 - 15:51]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
928
Re: «В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о...
Отправлено: 25.02.24 - 16:53
#3
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Цитата:
ACROS:
Да..., действительно сразу видно что человек уже не у дел: - тот же бессвязный стандартно-банальный набор слов что и у минсельхозовских чинуш.


.....в статье Товарища Воронина я вам вопрос задавал и вы мне так и не ответили а прочитав эту статью ACROS я получил все ответы....больше не буду вас тревожить вопросами по поводу сельского хозяйства.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
239
Re: «В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о...
Отправлено: 25.02.24 - 17:25
#4
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Смешно слушать набор советско-елбасинских штампов из-за бугра, все они продукт советской школы и елбасинской селекции, и то и то плохо, было бы хорошо, не развалился бы совок и не ушли бы еслбасы
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5872
Re: «В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о...
Отправлено: 25.02.24 - 17:41
#5
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Цитата:
alex_60:
огульно


Почему огульно: - НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО она пишет: набор поверхностных, где то услышанных фраз не более того- она никогда не умела РАСКРЫВАТЬ темы,, так прокукарекать и всё; - её муж Владимир Иванович писал более менее профессионально, почти на нашем сельхозном сленге,

Цитата:
alex_60:
предвзятое отношение из тех времен.


У меня ко ВСЕМ гос.чиновникам ПРЕДВЗЯТОЕ отношение-потому что каждый из них сидит на гос.закупках и у каждого руки замазаны ( рыба гниёт с головы и они ВСЕ копировали в этом своего ЕБЛН) и я знаю их реальные дела и их сладкоголосое враньё.
Тому подтверждение: - нынешнее положение дел в с/х и нынешнее положение дел в сфере ЖКХ. Если вы в курсе: - они курировали данные направления в МСХ и в Мажлисе.

Цитата:
родом из Шанхая2022:
вы мне так и не ответили


Завтра напишу подробно- в двух словах не получиться, да и дела что то свалились неожиданные. Надо мысли собрать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20020
«В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о том, как «элеваторный кризис» связан с животноводством и массовым расчетом на субсидии
Отправлено: 25.02.24 - 18:03
#6
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ACROS:

не зарываетесь?
в отношении автора статьи.
по мне так да.
причем конкретно.

[Исправлено: alex_60, 25.02.2024 - 18:05]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5872
Re: «В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о...
Отправлено: 25.02.24 - 18:20
#7
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Цитата:
alex_60:
не зарываетесь?


Вы спросили- я ответил. Что не так то ??
Аману НИКТО не мешал проводить реформы в этом МСХ: -ответ.секретарь - это ВЕЛИЧИНА и это - не секретарша в приёмной с кофе чаем. Да и будучи сенатором с 2000 годов- курировал МСХ.
Так что в 30 -летнем развале с/х и его доля есть вместе с ЕБЛН: - корреспонденту независимой и как бы оппозиционной газеты можно было и спросить его об этом- как ОНИ довели до сегодняшнего состояния, а не декларировать прописные истины ведения с/х.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1666
Re: «В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о...
Отправлено: 25.02.24 - 18:25
#8
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Цитата:
- Что касается элеваторов, то «Наша Газета» уловила одну из серьезнейших проблем, в которой к тому же сфокусировалось несколько моментов, критических для отрасли сельского хозяйства, - считает Евгений Аман.

Источник:


Если глубоко вдуматься и сделать анализ вылезут уши Розинова. Элеваторы отгребли и его урожай отодвинули в сторону, былого размаха нет у него. Та вседозволенность которая была в давние время вылазит теперь боком и той же монетой. Проблемы которые он создавал в своё время другим крестьянам вернулись ему в тройном размере
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
928
Re: «В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о...
Отправлено: 25.02.24 - 18:34
#9
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Цитата:
ACROS:
Завтра напишу подробно- в двух словах не получиться, да и дела что то свалились неожиданные. Надо мысли собрать.

....да не стоит себя утруждать и время отнимать всё ясно и понятно из этой беседы человека из за бугра...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
928
Re: «В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о...
Отправлено: 25.02.24 - 18:35
#10
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С костанайскими аграриями общается постоянно, в курсе текущих проблем, со своей склонностью к аналитике отслеживает проблемы европейских фермеров, сравнивает с нашей ситуацией. :-) :-) :-) :-x :-x :-x
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
928
Re: «В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о...
Отправлено: 25.02.24 - 19:24
#11
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Сейчас живет в Германии, но на родине бывает часто. С костанайскими аграриями общается постоянно, в курсе текущих проблем, со своей склонностью к аналитике отслеживает проблемы европейских фермеров, сравнивает с нашей ситуацией.
......ACROS насколько првадоподобно его изречение?.....да и насколько равнозначны проблемы фермеров Казахстана и Европы.....может автору статьи поехать и самой своими глазами увидить проблемы фермеров европы и сравнить с нашими прблемами.
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