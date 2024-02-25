Re: Водоснабжение и общественный транспорт - Какие проблемы...

Отправлено: - 17:22

По количеству присутствующих можно сделать вывод что жители тобыла положили на акима и города и дальше, собрали бюджетников и совет ветеранов, кстати ветеранов уже нет, афганцы не в счёт, соответственно и совет этот потерял актуальность