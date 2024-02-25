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≡ Водоснабжение и общественный транспорт - Какие проблемы обсуждали местные жители на встрече с акимом Тобыла
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48651
Водоснабжение и общественный транспорт - Какие проблемы обсуждали местные жители на встрече с акимом Тобыла
Отправлено: 25.02.24 - 17:22
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23 февраля в актовом зале ОШ №2 прошла отчетная встреча акима Тобыла Захара КОМАРОВА с местными жителями. Он ответил на вопросы сельчан и пообещал решить наиболее важные проблемы.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
239
Re: Водоснабжение и общественный транспорт - Какие проблемы...
Отправлено: 25.02.24 - 17:22
#1
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По количеству присутствующих можно сделать вывод что жители тобыла положили на акима и города и дальше, собрали бюджетников и совет ветеранов, кстати ветеранов уже нет, афганцы не в счёт, соответственно и совет этот потерял актуальность
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