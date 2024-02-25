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≡ «В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о том, как «элеваторный кризис» связан с животноводством и массовым расчетом на субсидии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48650
«В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о том, как «элеваторный кризис» связан с животноводством и массовым расчетом на субсидии
Отправлено: 25.02.24 - 15:33
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- Когда изменились производственные отношения, многое пошло по-другому. Кроме того, что все стало частным, резко уменьшился объем посевных площадей, - отмечает Евгений Аман. - Часть элеваторов стала невостребованной. Первыми погибли глубинные нелинейные, то есть без железнодорожных путей.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5869
Re: «В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о...
Отправлено: 25.02.24 - 15:33
#1
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Да..., действительно сразу видно что человек уже не у дел: - тот же бессвязный стандартно-банальный набор слов что и у минсельхозовских чинуш.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20019
«В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о том, как «элеваторный кризис» связан с животноводством и массовым расчетом на субсидии
Отправлено: 25.02.24 - 15:45
#2
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Цитата:
ACROS:
Да..., действительно сразу видно что человек уже не у дел: - тот же бессвязный стандартно-банальный набор слов что и у минсельхозовских чинуш.


помня вашу постоянную негативную реакцию ,если упоминается имя Рау,
в которой просматривается что то личное,
то не удивлюсь что и к Аману у вас такое же предвзятое отношение
из тех времен.
помнится даже автора статьи вы огульно причислили к
незнакомой с темой сельского хозяйства, неучам так сказать,
даже не зная кто она.
и почему пишет статьи на эти темы.
один "спец" остался что ли?

[Исправлено: alex_60, 25.02.2024 - 15:51]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
925
Re: «В сельском хозяйстве есть азбучные истины» - Евгений АМАН о...
Отправлено: 25.02.24 - 16:53
#3
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Цитата:
ACROS:
Да..., действительно сразу видно что человек уже не у дел: - тот же бессвязный стандартно-банальный набор слов что и у минсельхозовских чинуш.


.....в статье Товарища Воронина я вам вопрос задавал и вы мне так и не ответили а прочитав эту статью ACROS я получил все ответы....больше не буду вас тревожить вопросами по поводу сельского хозяйства.
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