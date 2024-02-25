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≡ Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48650
Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 11:35
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В истории с переводом «старого» частного сектора Рудного с народным названием «Шанхай» на газовое отопление всё происходит по одной и той же причине – отсутствие взаимопонимания. Вернее – неумения или нежелания власти донести до людей свои мысли чётко и понятно.
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
91
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 15:14
#15
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Цитата:
Карачун:
резкие? вы о чём? тут две категории составляют большинство - бюджетники и труженики комбината. ни одним ни вторым собственного мнения иметь не полагается, да они не особо и хотят. ещё одна категория, тоже пока ещё многочисленная это маразматичные пенсионеры. с этими вообще все понятно, большую часть жизни они провели "под руководством партии" а поэтому сами ни на что не способны.


Зря вы так. Резко и с оскорблениями. Бюджетники они везде за власть, хоть в Париже, хоть в Сомали, потому что получают зарплату из бюджета. И сейчас, когда бюджетникам хорошо подняли зарплату, они тем более будут за власть. Скажут им поменять таблички на улицах, за ночь поменяют. Работники комбината далеко не безропотные. Сейчас время другое, пришли молодые пофигисты, которых можно удержать только деньгами. Им не навяжешь мнение, у них свое есть. "Маразматичным" пенсионерам нужна стабильность и "чтобы не было войны". Люди через многое прошли и многие из них дадут вам фору во взглядах на жизнь. Сами с возрастом будете как они - умудренные опытом и багажом прожитых лет.
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
91
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 15:16
#16
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Цитата:
ACROS:
Акиматовские - они и есть САМОВЫДВИЖЕНЦЫ.


Демократия соблюдена. Кто не успел - тот не самовыдвиженец.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6706
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 15:19
#17
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Почему бы и городу не пойти навстречу этим людям и не решить вопрос водо-, газоснабжения и канализации за счёт бюджета
Когда я купил себе дом, пришлось все коммуникации проводить заново. Чтобы заменить котел и счётчик, пришлось заказать проект, нанять подрядчика и это все обошлось как бы с нуля подключаться к газовым сетям. По воде тоже самое. По электрике заставили купить новый счётчик и монтаж
Чем жители Шанхая отличились чтобы им за счёт бюджета провели газ. Не нравится, сидите без газа. Но раз Аким говорит что нет денег для новых теплосетей, значит их нет и не надо сюда приплетать колесо обозрения,
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
91
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 16:27
#18
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Цитата:
сайлау курманов:
Чем жители Шанхая отличились чтобы им за счёт бюджета провели газ. Не нравится, сидите без газа. Но раз Аким говорит что нет денег для новых теплосетей, значит их нет и не надо сюда приплетать колесо обозрения,


Согласен. Не могу понять, чем частники лучше других. Если что-то не нравится - велкам многоквартирный дом. Ни тебе уборки снега, ни тебе других умопомрачительных дел, коих в частном доме навалом и не переводится. Ибо Шанхай это старые ветхие дома, которым по 60 и более лет. В основном построенные из шлакоблоков. В доме многоквартирном - центральное отопление, вода двух видов, канализация, газ, интернет. У меня знакомый так и поступил. Сначала счастливый рассказывал, что поменялся на дом в Шанхае, о это сказка. Встретил его через 3 года, и он уже в девятине, где Алмаз, и опять счастливый, что Шанхай остался в прошлой жизни.
В принципе тут надо считать, понятно, что эта разводка теплосетей - паутина, где так нормально теряется и давление и температура. Латать эту паутину тот еще гемор. А газ решает все проблемы. Но газ накладно, но так можно раздробить платеж на несколько лет, тогда бы люди подписались - адназначна.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1912
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 16:51
#19
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Цитата:
Карачун:

Абылкаиров рассказал, что на нескольких улицах трубы отопления физически невозможно заменить: там, где государство в 2016-2017 годах протянуло надземные газовые трубы. Охранная зона газопроводов запрещает выкапывать старые трубы отопления и менять их на новые.///А у теплотрассы не было охранной зоны, когда газ государство втыкало? Та же история, что и с тополями по Ленина в прошлом году. И никто не виноват.
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