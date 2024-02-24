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≡ 14 дней отдыха! Мартовские праздники и календарь выходных в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48648
14 дней отдыха! Мартовские праздники и календарь выходных в Казахстане
Отправлено: 24.02.24 - 23:54
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В марте 2024 года казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ожидает 14 выходных. Четыре из них – праздничные дни. В марте в Казахстане отмечают два праздника – Международный женский день и Наурыз мейрамы.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22075
Re: 14 дней отдыха! Мартовские праздники и календарь выходных в...
Отправлено: 24.02.24 - 23:54
#1
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Цитата:
8 марта, пятница – Международный женский день.

Кто там хотел новый год отменить, он в курсе, что на западе ни то что не отмечают, а многие даже и не знают, что такой праздник есть.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5865
Re: 14 дней отдыха! Мартовские праздники и календарь выходных в...
Отправлено: 25.02.24 - 12:58
#2
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Цитата:
maxsaf:
что такой праздник есть.


Вы его сами лично с семъёй - отмечаете ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36015
Re: 14 дней отдыха! Мартовские праздники и календарь выходных в...
Отправлено: 25.02.24 - 13:55
#3
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Хм..
4 дня лишних отдыхаем, только и всего.
Ну отдыхают госы же, остальные работают.
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