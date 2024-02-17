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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 581 из 581«1...579580581
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Куратор темы: drakon
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14155
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.02.24 - 08:20
#8701
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Цитата:
таноми52: Принципиальна:отказывается петь на русском языке.
У мызыки нет границ. Украинский певец и любимец всех женщин Олег Винник и его жена поют на русском хотя не поддерживают сво.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36015
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.02.24 - 14:41
#8702
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26167
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.02.24 - 14:51
#8703
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Трубочисты, тоже кушать - хотят... :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20017
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.02.24 - 12:26
#8704
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Цитата:
drakon:
Трубочисты, тоже кушать - хотят...


покормил их?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26167
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.02.24 - 12:55
#8705
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Позлравляю, вас с "Играми будущего"... :lol: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20017
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.02.24 - 13:01
#8706
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ты отвечать то на вопросы можешь?
или уже не в силах.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26167
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.02.24 - 19:46
#8707
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Зачем ьне, его кормить?
Сам был в магазине... :-P
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3826
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.02.24 - 09:20
#8708
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Вит, твоя новая ава...
Так и хочется пожалеть, приласкать, приголубить...

:-)

[Исправлено: таноми52, 25.02.2024 - 09:24]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26167
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.02.24 - 13:13
#8709
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Цитата:
таноми52:
Вит, твоя новая ава...

Где она?... :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3826
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.02.24 - 13:32
#8710
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Цитата:
drakon:
Где она?.


Пост 8701, аватарка (картинка пользователя)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26167
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.02.24 - 13:36
#8711
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Таноми, я думал, что ты меня,
хочешь приголубить.
А ты Виталю... :oops: ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3826
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.02.24 - 13:42
#8712
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Цитата:
drakon:
я думал,


Сам виноват!
Я Вам пишу...
Вчера звонила...
Намедни посылала факс... :-)
А ты на последнее сообщение в личке даже не ответил!
Мщу! Мстю!
Рога - это хороший аксессуар для мужчины :lol: ;-)

[Исправлено: таноми52, 25.02.2024 - 13:43]
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26167
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.02.24 - 13:52
#8713
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Цитата:
таноми52:
Вчера звонила... Намедни посылала факс... :-)

Нтчего не - получал... :-o
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3353
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.02.24 - 13:54
#8714
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Цитата:
drakon:
Таноми, я думал, что ты меня, хочешь приголубить.



:-) :-) :-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26167
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.02.24 - 13:54
#8715
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Цитата:
таноми52:
Рога - это хороший аксессуар для мужчины

Рогачёв М.В. был моим дядей... :lol: ;-)
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