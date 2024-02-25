Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 11:35
В истории с переводом «старого» частного сектора Рудного с народным названием «Шанхай» на газовое отопление всё происходит по одной и той же причине – отсутствие взаимопонимания. Вернее – неумения или нежелания власти донести до людей свои мысли чётко и понятно. Читать новость
У меня вопрос к рудничанам и к тем которые ходили на выборы акима города и к тем которые не ходили. Вы почувствовали что у вас теперь аким выбранный народом? Которому надо оглядываться на народ, а вдруг в следующий раз не выберут? Видите как он считается с мнением народа или он всё таки смотрит на областного акима , как на источник своей власти? Почему всё таки рудничане, вроде всегда более резкие , чем костанайцы допустили такую профанацию реформы местного самоуправления?
Если в доме есть эти блага то получит,если нет то никто ему их специально проводить не будет. Я покупал в ЗТБ и с газом и без,где не было давно сделал сам и забыл. Цитата:
Восстановить кооперативы «Ветеран» и «Тобыс» или создать новые два-три. Эти кооперативы будут работать на тех же основаниях, что и городские ПКСК, то есть решать все проблемы жителей частных домов так же, как это делают ПКСК, решая проблемы жителей многоквартирных домов.
Зачем вам этот хомут на шею,им же платить надо каждый месяц и какие проблемы в частном секторе может решить кооператив,может быть крышу каждому новую построить за ваши копеечные взносы Я например живу в частном секторе и не представляю себе какого то дядю которому я буду звонить и жаловаться ,что у меня крыша бежит ,или отопление плохо работает,что за абсурд вы предлагаете? Цитата:
2. Вернуть восстановленным/вновь созданным кооперативам отнятую у них в своё время базу: здание и технику. Не списанный металлолом, а новую.
3. Дать кооперативам время для организации работы.
4. Отделу ЖКХ акимата совместно с ТОО «Рудненские теплосети», ТО
ТО же так считаю: - задать вопрос НАПРЯМУЮ акиму города- он будет СЧИТАТЬСЯ с мнением СВОИХ избирателей или по прежнему ЧИХАТЬ хотел на них ??? Если чихать, что и следовало ОЖИДАТЬ, потому что выборы- это ФАРС, лапша для лохов; то инициировать - НЕДОВЕРИЕ акиму и добиваться перевыборов.
Где то не дождуться газа, а где то его НЕ ХОТЯТ.
Насчёт трубы и его наполняемости - - это казахский газ выдаваемый русскими по давальческому методу, взамен нашего газа который они берут из Карачаганака; Аксакалов сказал же что тянут ветку с Актюбинска для нашей области, правда когда это будет -НЕИЗВЕСТНО.
С газом мутная история. Есть ещё большое практически не разработанное месторождение, забыл как называется. Видимо кто то уже положил на этот газ свой глаз. потому что постоянно проскальзывает в интервью министра энергетики, что его будут пускать то ли на полиэтилен, то ли на полипропилен. короче типа не сырьё будет, а продукт с высоким НДС.
резкие? вы о чём? тут две категории составляют большинство - бюджетники и труженики комбината. ни одним ни вторым собственного мнения иметь не полагается, да они не особо и хотят. ещё одна категория, тоже пока ещё многочисленная это маразматичные пенсионеры. с этими вообще все понятно, большую часть жизни они провели "под руководством партии" а поэтому сами ни на что не способны.
Добринцофф: Вопрос к автору,насколько я понял в частном секторе природного газа нет,то есть люди готовят пищу на баллоном газе,так в таком случае опасность взрыва намного больше чем от природного газа.
нашли у кого спрашивать. есть газ в частном секторе. в некоторых кварталах уже давно, в некоторых недавно магистрали проложили (это можно достаточно четко отследить новые трубы желтого цвета, старые окрашены серебрянкой). пожалуйста, желающие могут завести газовую трубу себе в дом.
Добринцофф: Зачем вам этот хомут на шею,им же платить надо каждый месяц и какие проблемы в частном секторе может решить кооператив,может быть крышу каждому новую построить за ваши копеечные взносы
на самом деле в их функцию и входили по большей части только ремонт и обслуживание внутриквартальных тепловых сетей и "копеечные взносы" были сильно не копеечными. но естественно ни о каких кап.ремонтах и реконструкциях сетей теплоснабжения речь вестись не могла за эти деньги. строго говоря есть большие сомнения что автор имеет хоть какое-то отношение к рудному вообще. хотя бы по причине проявления упорства в неверном названии кооператива. тАбыс он назывался.
Добринцофф: Зачем вам этот хомут на шею,им же платить надо каждый месяц и какие проблемы в частном секторе может решить кооператив,может быть крышу каждому новую построить за ваши копеечные взносы Я например живу в частном секторе и не представляю себе какого то дядю которому я буду звонить и жаловаться ,что у меня крыша бежит ,или отопление плохо работает,что за абсурд вы предлагаете?
Да полный бред...автор похоже ...напишу....удалят комментарии
Добринцофф: Вопрос к автору,насколько я понял в частном секторе природного газа нет,то есть люди готовят пищу на баллоном газе,так в таком случае опасность взрыва намного больше чем от природного газа.
...я вам больше скажу, в части старых кварталов индивидуальной застройки вообще нет не было теплосетей но есть и газовые сети и сети холодного водоснабжения. соответственно отопление в домах этих кварталов газовое (возможно в отдельных домах твердотопливное или электрическое, но бОльшая часть все же деньги считает)
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