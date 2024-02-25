НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48648
Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 11:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В истории с переводом «старого» частного сектора Рудного с народным названием «Шанхай» на газовое отопление всё происходит по одной и той же причине – отсутствие взаимопонимания. Вернее – неумения или нежелания власти донести до людей свои мысли чётко и понятно.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4413
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 11:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня вопрос к рудничанам и к тем которые ходили на выборы акима города и к тем которые не ходили. Вы почувствовали что у вас теперь аким выбранный народом? Которому надо оглядываться на народ, а вдруг в следующий раз не выберут? Видите как он считается с мнением народа или он всё таки смотрит на областного акима , как на источник своей власти? Почему всё таки рудничане, вроде всегда более резкие , чем костанайцы допустили такую профанацию реформы местного самоуправления?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4413
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 11:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И где были все наши так называемые оппозиционные партии? Где гражданские активисты? Почему никто даже не попытался выдвинуть альтернативную кандидатуру, в город всё таки значимый даже в рамках страны?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9756
Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 12:15
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как минимум – цены на газ станут «цивилизованными» мировыми. Как максимум – Россия просто прекратит поставки газа на наш внутренний рынок. У неё и без нас есть много покупателей более лояльных.

И что – будем вскрывать новый, обещанный уже на этот год, асфальт и укладывать новые теплотрассы?

В Рудном котельные на угле ,или на газу?Если газ подорожает ,то подорожает и центрально отопление не так ли?

Цитата:
То есть, при возгорании (а газ - это не просто возгорание, газ - это взрыв) любого дома в квартале неминуемо приведёт к пожару на всей его территории.

Источник:

Вопрос к автору,насколько я понял в частном секторе природного газа нет,то есть люди готовят пищу на баллоном газе,так в таком случае опасность взрыва намного больше чем от природного газа.

Цитата:
- Почему при покупке/получении квартиры её владелец по умолчанию получает в придачу три крана (горячая, холодная вода и газ)

Источник:

Если в доме есть эти блага то получит,если нет то никто ему их специально проводить не будет.
Я покупал в ЗТБ и с газом и без,где не было давно сделал сам и забыл.
Цитата:
Восстановить кооперативы «Ветеран» и «Тобыс» или создать новые два-три. Эти кооперативы будут работать на тех же основаниях, что и городские ПКСК, то есть решать все проблемы жителей частных домов так же, как это делают ПКСК, решая проблемы жителей многоквартирных домов.

Источник:

Зачем вам этот хомут на шею,им же платить надо каждый месяц и какие проблемы в частном секторе может решить кооператив,может быть крышу каждому новую построить за ваши копеечные взносы :lol:
Я например живу в частном секторе и не представляю себе какого то дядю которому я буду звонить и жаловаться ,что у меня крыша бежит ,или отопление плохо работает,что за абсурд вы предлагаете?
Цитата:
2. Вернуть восстановленным/вновь созданным кооперативам отнятую у них в своё время базу: здание и технику. Не списанный металлолом, а новую.

3. Дать кооперативам время для организации работы.

4. Отделу ЖКХ акимата совместно с ТОО «Рудненские теплосети», ТО

Источник:

Браво!Вы забыли написать за чей счёт этот банкет :lol:
Я уже прям вижу как сейчас ваш аким просто уссыкается от смеха ,читая весь этот бред.

[Исправлено: Добринцофф, 25.02.2024 - 12:17]

[Исправлено: Добринцофф, 25.02.2024 - 12:18]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5865
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 12:45
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:


ТО же так считаю: - задать вопрос НАПРЯМУЮ акиму города- он будет СЧИТАТЬСЯ с мнением СВОИХ избирателей или по прежнему ЧИХАТЬ хотел на них ???
Если чихать, что и следовало ОЖИДАТЬ, потому что выборы- это ФАРС, лапша для лохов; то инициировать - НЕДОВЕРИЕ акиму и добиваться перевыборов.

Где то не дождуться газа, а где то его НЕ ХОТЯТ.

Насчёт трубы и его наполняемости - - это казахский газ выдаваемый русскими по давальческому методу, взамен нашего газа который они берут из Карачаганака; Аксакалов сказал же что тянут ветку с Актюбинска для нашей области, правда когда это будет -НЕИЗВЕСТНО.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4413
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 13:20
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
- это казахский газ

С газом мутная история. Есть ещё большое практически не разработанное месторождение, забыл как называется. Видимо кто то уже положил на этот газ свой глаз. потому что постоянно проскальзывает в интервью министра энергетики, что его будут пускать то ли на полиэтилен, то ли на полипропилен. короче типа не сырьё будет, а продукт с высоким НДС.
Профайл
Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1154
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 13:33
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Газопровод Актобе – Костанай обещают сдать в 2024 году
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
510
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 14:08
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

резкие? вы о чём? тут две категории составляют большинство - бюджетники и труженики комбината. ни одним ни вторым собственного мнения иметь не полагается, да они не особо и хотят. ещё одна категория, тоже пока ещё многочисленная это маразматичные пенсионеры. с этими вообще все понятно, большую часть жизни они провели "под руководством партии" а поэтому сами ни на что не способны.
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
510
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 14:17
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вопрос к автору,насколько я понял в частном секторе природного газа нет,то есть люди готовят пищу на баллоном газе,так в таком случае опасность взрыва намного больше чем от природного газа.

нашли у кого спрашивать.
есть газ в частном секторе. в некоторых кварталах уже давно, в некоторых недавно магистрали проложили (это можно достаточно четко отследить новые трубы желтого цвета, старые окрашены серебрянкой).
пожалуйста, желающие могут завести газовую трубу себе в дом.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1665
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 14:27
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
2. Вернуть восстановленным/вновь созданным кооперативам отнятую у них в своё время базу: здание и технику. Не списанный металлолом, а новую.

Источник:


А у этих аффилированных к автору ТОО харя не треснет?
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
510
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 14:28
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Зачем вам этот хомут на шею,им же платить надо каждый месяц и какие проблемы в частном секторе может решить кооператив,может быть крышу каждому новую построить за ваши копеечные взносы

на самом деле в их функцию и входили по большей части только ремонт и обслуживание внутриквартальных тепловых сетей и "копеечные взносы" были сильно не копеечными. но естественно ни о каких кап.ремонтах и реконструкциях сетей теплоснабжения речь вестись не могла за эти деньги.
строго говоря есть большие сомнения что автор имеет хоть какое-то отношение к рудному вообще. хотя бы по причине проявления упорства в неверном названии кооператива. тАбыс он назывался.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1665
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 14:31
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Зачем вам этот хомут на шею,им же платить надо каждый месяц и какие проблемы в частном секторе может решить кооператив,может быть крышу каждому новую построить за ваши копеечные взносы Я например живу в частном секторе и не представляю себе какого то дядю которому я буду звонить и жаловаться ,что у меня крыша бежит ,или отопление плохо работает,что за абсурд вы предлагаете?

Да полный бред...автор похоже ...напишу....удалят комментарии
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
510
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 14:36
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вопрос к автору,насколько я понял в частном секторе природного газа нет,то есть люди готовят пищу на баллоном газе,так в таком случае опасность взрыва намного больше чем от природного газа.

...я вам больше скажу, в части старых кварталов индивидуальной застройки вообще нет не было теплосетей но есть и газовые сети и сети холодного водоснабжения. соответственно отопление в домах этих кварталов газовое (возможно в отдельных домах твердотопливное или электрическое, но бОльшая часть все же деньги считает)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: Skeptic, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS