Отправлено: - 12:15

Как минимум – цены на газ станут «цивилизованными» мировыми. Как максимум – Россия просто прекратит поставки газа на наш внутренний рынок. У неё и без нас есть много покупателей более лояльных.



И что – будем вскрывать новый, обещанный уже на этот год, асфальт и укладывать новые теплотрассы?





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51528 То есть, при возгорании (а газ - это не просто возгорание, газ - это взрыв) любого дома в квартале неминуемо приведёт к пожару на всей его территории.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51528 - Почему при покупке/получении квартиры её владелец по умолчанию получает в придачу три крана (горячая, холодная вода и газ)Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51528 Восстановить кооперативы «Ветеран» и «Тобыс» или создать новые два-три. Эти кооперативы будут работать на тех же основаниях, что и городские ПКСК, то есть решать все проблемы жителей частных домов так же, как это делают ПКСК, решая проблемы жителей многоквартирных домов.Источник:





3. Дать кооперативам время для организации работы.



4. Отделу ЖКХ акимата совместно с ТОО «Рудненские теплосети», ТО



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51528 2. Вернуть восстановленным/вновь созданным кооперативам отнятую у них в своё время базу: здание и технику. Не списанный металлолом, а новую.3. Дать кооперативам время для организации работы.4. Отделу ЖКХ акимата совместно с ТОО «Рудненские теплосети», ТОИсточник:

[Исправлено: Добринцофф, 25.02.2024 - 12:17]

[Исправлено: Добринцофф, 25.02.2024 - 12:18]

Цитата:В Рудном котельные на угле ,или на газу?Если газ подорожает ,то подорожает и центрально отопление не так ли?Цитата:Вопрос к автору,насколько я понял в частном секторе природного газа нет,то есть люди готовят пищу на баллоном газе,так в таком случае опасность взрыва намного больше чем от природного газа.Цитата:Если в доме есть эти блага то получит,если нет то никто ему их специально проводить не будет.Я покупал в ЗТБ и с газом и без,где не было давно сделал сам и забыл.Цитата:Зачем вам этот хомут на шею,им же платить надо каждый месяц и какие проблемы в частном секторе может решить кооператив,может быть крышу каждому новую построить за ваши копеечные взносыЯ например живу в частном секторе и не представляю себе какого то дядю которому я буду звонить и жаловаться ,что у меня крыша бежит ,или отопление плохо работает,что за абсурд вы предлагаете?Цитата:Браво!Вы забыли написать за чей счёт этот банкетЯ уже прям вижу как сейчас ваш аким просто уссыкается от смеха ,читая весь этот бред.