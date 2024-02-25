Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва

Отправлено: - 11:35

У меня вопрос к рудничанам и к тем которые ходили на выборы акима города и к тем которые не ходили. Вы почувствовали что у вас теперь аким выбранный народом? Которому надо оглядываться на народ, а вдруг в следующий раз не выберут? Видите как он считается с мнением народа или он всё таки смотрит на областного акима , как на источник своей власти? Почему всё таки рудничане, вроде всегда более резкие , чем костанайцы допустили такую профанацию реформы местного самоуправления?