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≡ Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48648
Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 11:35
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В истории с переводом «старого» частного сектора Рудного с народным названием «Шанхай» на газовое отопление всё происходит по одной и той же причине – отсутствие взаимопонимания. Вернее – неумения или нежелания власти донести до людей свои мысли чётко и понятно.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4411
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 11:35
#1
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У меня вопрос к рудничанам и к тем которые ходили на выборы акима города и к тем которые не ходили. Вы почувствовали что у вас теперь аким выбранный народом? Которому надо оглядываться на народ, а вдруг в следующий раз не выберут? Видите как он считается с мнением народа или он всё таки смотрит на областного акима , как на источник своей власти? Почему всё таки рудничане, вроде всегда более резкие , чем костанайцы допустили такую профанацию реформы местного самоуправления?
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4411
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Чтобы в «Шанхае» не было взрыва
Отправлено: 25.02.24 - 11:38
#2
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И где были все наши так называемые оппозиционные партии? Где гражданские активисты? Почему никто даже не попытался выдвинуть альтернативную кандидатуру, в город всё таки значимый даже в рамках страны?
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