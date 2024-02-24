Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48648
Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
Отправлено: 24.02.24 - 19:28
В общественных местах (в ТРЦ, на площадях и т. д.) люди, которые представляются сотрудниками военкомата Костанайской области, подходят к парням призывного возраста, требуют предъявить удостоверение личности, после чего заставляют сесть в автомобиль и увозят. Таким образом, уклонистов заставляют все-таки отдать гражданский долг Родине. Эти действия вызвали ряд вопросов, на которые «НГ» попыталась получить ответы.
Читать новость
Читать новость
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 505
Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
Отправлено: 25.02.24 - 01:27
Цитата:
к сожалению наемники в качестве основной армии ещё менее эффективны чем армия набранная по призыву в случаях когда рассматриваемая армия не является заведомо и значительно более сильной чем армия соперника.
Артем Марусич:
Решение проблемы: контракт.
Решение проблемы: контракт.
к сожалению наемники в качестве основной армии ещё менее эффективны чем армия набранная по призыву в случаях когда рассматриваемая армия не является заведомо и значительно более сильной чем армия соперника.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 974
Re: Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и...
Отправлено: 25.02.24 - 03:13
Цитата:
Похоже все вакансии на госслужбе уже заняты и "армия" не так престижна стала.
Очень конечно же не понятно такое рвение забирать в армию всех подряд (вроде всегда хватало желающих, даже не всех брали)? Воевать чтоль с кем-то собрались?
Вроде все на "цивильный" запад ориентируется, но там давно нет принудительного призыва, только контракт.
alex_60:
а что случилось то? помнится в первое время независимости попасть в армию вроде не все могли, даже деньги платили, чтобы туда попасть. ну а потом на госслужбу понятно...полицию, гаишниками.. патриотизм иссяк или в чем проблема.
а что случилось то? помнится в первое время независимости попасть в армию вроде не все могли, даже деньги платили, чтобы туда попасть. ну а потом на госслужбу понятно...полицию, гаишниками.. патриотизм иссяк или в чем проблема.
Похоже все вакансии на госслужбе уже заняты и "армия" не так престижна стала.
Очень конечно же не понятно такое рвение забирать в армию всех подряд (вроде всегда хватало желающих, даже не всех брали)? Воевать чтоль с кем-то собрались?
Вроде все на "цивильный" запад ориентируется, но там давно нет принудительного призыва, только контракт.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 582
Re: Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и...
Отправлено: 25.02.24 - 05:47
Цитата:
Окей, крадите людей, удерживайте их силой, раздайте им оружие и надейтесь, что они будут вас охранять. Когда умным людям нужна охрана, они за деньги нанимают лучших. Так же люди делают, когда они хотят быть уверенны в надежности своей охраны, так к примеру охрана президента, это профессионалы с хорошей зп, а не подневольные рабы.
Еще раз, призывная армия - это подневольный бесплатный труд, рабство, его неэффективность доказана веками, как вы стараетесь не работать бесплатно на неинтересной вам работе, так и остальные.
Карачун:
к сожалению наемники в качестве основной армии ещё менее эффективны чем армия набранная по призыву в случаях когда рассматриваемая армия не является заведомо и значительно более сильной чем армия соперника.
к сожалению наемники в качестве основной армии ещё менее эффективны чем армия набранная по призыву в случаях когда рассматриваемая армия не является заведомо и значительно более сильной чем армия соперника.
Окей, крадите людей, удерживайте их силой, раздайте им оружие и надейтесь, что они будут вас охранять. Когда умным людям нужна охрана, они за деньги нанимают лучших. Так же люди делают, когда они хотят быть уверенны в надежности своей охраны, так к примеру охрана президента, это профессионалы с хорошей зп, а не подневольные рабы.
Еще раз, призывная армия - это подневольный бесплатный труд, рабство, его неэффективность доказана веками, как вы стараетесь не работать бесплатно на неинтересной вам работе, так и остальные.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 505
Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
Отправлено: 25.02.24 - 09:11
Цитата:
совершенно верно.
но вы очевидно или невнимательно прочитали или намеренно проигнорировали. охрана, в большинстве случаев ничего не делает для охраны, в случае же необходимости действовать, соперники охраны как правило менее подготовлены, менее организованы и меньше числом.
в случае же необходимости выполнять непосредственные активные действия по охране, подвергая свою жизнь смертельной опасности каждый день, сопротивляясь бОльшей или равной числом, организованной столь же хорошо и имеющей подготовку как минимум не худшую нежели охрана группировке - все эти высокооплачиваемые профессионалы просто разбегутся. потому что нафиг такая работа не нужна ни за какие деньги.
то же самое и с армией. в случае действительно серьёзной опасности, когда вероятность остаться живым составляет процент или два, все эти контрактники тут же поувольняются. и хотя призывная армия с точки зрения профессионализма значительно хуже, но в действительно критической ситуации она лучше хотя бы только тем что она есть хоть такая.
Артем Марусич:
Когда умным людям нужна охрана, они за деньги нанимают лучших. Так же люди делают, когда они хотят быть уверенны в надежности своей охраны, так к примеру охрана президента, это профессионалы с хорошей зп, а не подневольные рабы.
Когда умным людям нужна охрана, они за деньги нанимают лучших. Так же люди делают, когда они хотят быть уверенны в надежности своей охраны, так к примеру охрана президента, это профессионалы с хорошей зп, а не подневольные рабы.
совершенно верно.
но вы очевидно или невнимательно прочитали или намеренно проигнорировали. охрана, в большинстве случаев ничего не делает для охраны, в случае же необходимости действовать, соперники охраны как правило менее подготовлены, менее организованы и меньше числом.
в случае же необходимости выполнять непосредственные активные действия по охране, подвергая свою жизнь смертельной опасности каждый день, сопротивляясь бОльшей или равной числом, организованной столь же хорошо и имеющей подготовку как минимум не худшую нежели охрана группировке - все эти высокооплачиваемые профессионалы просто разбегутся. потому что нафиг такая работа не нужна ни за какие деньги.
то же самое и с армией. в случае действительно серьёзной опасности, когда вероятность остаться живым составляет процент или два, все эти контрактники тут же поувольняются. и хотя призывная армия с точки зрения профессионализма значительно хуже, но в действительно критической ситуации она лучше хотя бы только тем что она есть хоть такая.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4411
Re: Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и...
Отправлено: 25.02.24 - 11:20
В целом согласен с автором статьи. Как обычно действуют негодными методами, всё тот же самый непрофессионализм. Да и дурацкие извещения из 1414, вам пришло извещение в личный кабинет ПЭП. А у меня его и не было, пока сам не сходил в налоговую, ничего не прояснилось. Лучше бы написали, зайдите в налоговую, каб. такой то. А то что такое ПЭП, какое уведомление?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать