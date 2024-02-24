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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 21:57
Интересно..
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[Исправлено: 111, 24.02.2024 - 21:58]
[url=https://postimg.cc/1fNM2jdd]
[Исправлено: 111, 24.02.2024 - 21:58]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 22:03
Памяти жертв безумия..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 22:07
Мда уж..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 23:36
Цитата:
----Хватить уже это вспоминать ---вполне грамотно пишете , в отличие от тех , у кого пальчики толстые
Kairat stayer:
тем более школу на казахском языке
тем более школу на казахском языке
----Хватить уже это вспоминать ---вполне грамотно пишете , в отличие от тех , у кого пальчики толстые
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 23:37
Цитата:
---Ну это вы зря
Kairat stayer:
Больше верю мировым
Больше верю мировым
---Ну это вы зря
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 23:43
Цитата:
----И тем самым ты сам подтвердил , что воюют против России страны НАТО
111:
что янки помогают воевать с Россией..
что янки помогают воевать с Россией..
----И тем самым ты сам подтвердил , что воюют против России страны НАТО
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 23:46
Цитата:
----Марик , так там с кем воюет ? Где твоя логика ? Сам себя спалил
111:
Тут мы видим что янки помогают воевать с Россией..
Тут мы видим что янки помогают воевать с Россией..
----Марик , так там с кем воюет ? Где твоя логика ? Сам себя спалил
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 23:52
---Начинай изворачиваться , кто против кого воюет???
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22075
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 23:59
Цитата:
Тост: за правописание
Гога:
вполне грамотно пишете , в отличие от тех , у кого пальчики толстые
вполне грамотно пишете , в отличие от тех , у кого пальчики толстые
Тост: за правописание
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 09:38
У природы нет плохой погоды!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4411
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 09:57
Цитата:
Ну тогда получается и Франко не с республиканцами боролся(им помогал весь мир, кроме Германии) и англичане не с бурами воевали(им помогал весь мир, кажется Гумилёв там воевал), американские колонии не с Великобританией воевали ( помогали Франция и Россия). Везде сплошные НАТЫ с которыми воюют!
Гога:
И тем самым ты сам подтвердил , что воюют против России страны НАТО
И тем самым ты сам подтвердил , что воюют против России страны НАТО
Ну тогда получается и Франко не с республиканцами боролся(им помогал весь мир, кроме Германии) и англичане не с бурами воевали(им помогал весь мир, кажется Гумилёв там воевал), американские колонии не с Великобританией воевали ( помогали Франция и Россия). Везде сплошные НАТЫ с которыми воюют!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 10:18
Цитата:
-----Согласен с вами .
saba:
Ну тогда получается
Ну тогда получается
-----Согласен с вами .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 10:28
Взгляд компетентного человека (а не кликуши абайки) на интервью Путина Такеру Карслону, СВО, НАТО и пр.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 505
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 11:05
Цитата:
выдержка из википедии: "С 2010-х годов выступает с политическими комментариями на российском телевидении и радио, в основном, участвует в передачах Владимира Соловьёва."
точно, компетентный. все компетентные как раз соглашаются фаршмачится на этой помойке имени соловья.
таноми52:
Взгляд компетентного человека
Взгляд компетентного человека
выдержка из википедии: "С 2010-х годов выступает с политическими комментариями на российском телевидении и радио, в основном, участвует в передачах Владимира Соловьёва."
точно, компетентный. все компетентные как раз соглашаются фаршмачится на этой помойке имени соловья.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4411
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 11:25
Цитата:
Он странный, я же смотрю россТВ, то требует жёсткости до жестокости от российской армии. То раскритикует ту же армию в таких выражениях,что впору сажать в тюрьму за дискредитацию армии.
Карачун:
компетентный.
компетентный.
Он странный, я же смотрю россТВ, то требует жёсткости до жестокости от российской армии. То раскритикует ту же армию в таких выражениях,что впору сажать в тюрьму за дискредитацию армии.
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