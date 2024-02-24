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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36007
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 21:57
#2131
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Интересно..



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[Исправлено: 111, 24.02.2024 - 21:58]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36007
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 22:03
#2132
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Памяти жертв безумия..


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36007
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 22:07
#2133
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Мда уж..


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9739
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 23:36
#2134
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Цитата:
Kairat stayer:
тем более школу на казахском языке

----Хватить уже это вспоминать ---вполне грамотно пишете , в отличие от тех , у кого пальчики толстые
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9739
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 23:37
#2135
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Цитата:
Kairat stayer:
Больше верю мировым

---Ну это вы зря
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9739
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 23:43
#2136
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Цитата:
111:
что янки помогают воевать с Россией..

----И тем самым ты сам подтвердил , что воюют против России страны НАТО :-x :lol: :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9739
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 23:46
#2137
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Цитата:
111:
Тут мы видим что янки помогают воевать с Россией..

----Марик , так там с кем воюет ? Где твоя логика ? Сам себя спалил :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9739
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 23:52
#2138
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---Начинай изворачиваться , кто против кого воюет???
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22075
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.02.24 - 23:59
#2139
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Цитата:
Гога:
вполне грамотно пишете , в отличие от тех , у кого пальчики толстые

Тост: за правописание :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3824
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 09:38
#2140
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У природы нет плохой погоды!

:lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4411
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 09:57
#2141
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Цитата:
Гога:
И тем самым ты сам подтвердил , что воюют против России страны НАТО

Ну тогда получается и Франко не с республиканцами боролся(им помогал весь мир, кроме Германии) и англичане не с бурами воевали(им помогал весь мир, кажется Гумилёв там воевал), американские колонии не с Великобританией воевали ( помогали Франция и Россия). Везде сплошные НАТЫ с которыми воюют!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9739
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 10:18
#2142
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Цитата:
saba:
Ну тогда получается

-----Согласен с вами .
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3824
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 10:28
#2143
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Взгляд компетентного человека (а не кликуши абайки) на интервью Путина Такеру Карслону, СВО, НАТО и пр.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
505
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 11:05
#2144
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Цитата:
таноми52:
Взгляд компетентного человека

выдержка из википедии: "С 2010-х годов выступает с политическими комментариями на российском телевидении и радио, в основном, участвует в передачах Владимира Соловьёва."
точно, компетентный. все компетентные как раз соглашаются фаршмачится на этой помойке имени соловья.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4411
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.02.24 - 11:25
#2145
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Цитата:
Карачун:
компетентный.

Он странный, я же смотрю россТВ, то требует жёсткости до жестокости от российской армии. То раскритикует ту же армию в таких выражениях,что впору сажать в тюрьму за дискредитацию армии.
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