Отправлено: - 09:57

Гога:

И тем самым ты сам подтвердил , что воюют против России страны НАТО

Цитата:Ну тогда получается и Франко не с республиканцами боролся(им помогал весь мир, кроме Германии) и англичане не с бурами воевали(им помогал весь мир, кажется Гумилёв там воевал), американские колонии не с Великобританией воевали ( помогали Франция и Россия). Везде сплошные НАТЫ с которыми воюют!