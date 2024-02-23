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Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
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- 48647
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 23.02.24 - 16:20
Ввести дополнительные надбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал депутат сената Жанболат Жоргенбаев. По его словам, нужно уделять внимание не только сельскому хозяйству, но и культурной жизни сельчан, системе здравоохранения и инфраструктуре.
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Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 24.02.24 - 19:23
Цитата:
Есть статистика, инфляция будет, выше отметил. На счёт индексации и повышения зарплат,наверняка повышают. В любом случае, средний уровень благополучия населения Германий, повыше чем у нас и РФ. Страна без нефти и газа и почему задарма углеводороды приобретала, тут вы загнули.
Опять же, почему отношения стали плохими между РФ и Германией, аж министр обороны ФФГ Б. Писториус недавно заявил, что у них есть 5-8 лет до гипотетической войны с Россией и нужно готовится. Ответ очевиден, из-за агрессивной внешней политики РФ, то хотят разбомбить, то заморозить и. т. д.
[Исправлено: Kairat stayer, 24.02.2024 - 19:24]
Добринцофф:
В Германии никогда не было такой инфляции как за последние два года ,при этом з\п никто не поднял,уровень благополучия уже далеко не тот когда дружили с Россией и задарма получали ресурсы. У меня брат двоюродный там живёт и друзья,постоянно общаемся,так что знаю не понаслышке.
В Германии никогда не было такой инфляции как за последние два года ,при этом з\п никто не поднял,уровень благополучия уже далеко не тот когда дружили с Россией и задарма получали ресурсы. У меня брат двоюродный там живёт и друзья,постоянно общаемся,так что знаю не понаслышке.
Есть статистика, инфляция будет, выше отметил. На счёт индексации и повышения зарплат,наверняка повышают. В любом случае, средний уровень благополучия населения Германий, повыше чем у нас и РФ. Страна без нефти и газа и почему задарма углеводороды приобретала, тут вы загнули.
Опять же, почему отношения стали плохими между РФ и Германией, аж министр обороны ФФГ Б. Писториус недавно заявил, что у них есть 5-8 лет до гипотетической войны с Россией и нужно готовится. Ответ очевиден, из-за агрессивной внешней политики РФ, то хотят разбомбить, то заморозить и. т. д.
[Исправлено: Kairat stayer, 24.02.2024 - 19:24]
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 24.02.24 - 19:29
Не нужно пугать и шантажировать Запад. Отмечал ранее, Скептик и другие деятели их пугали, вот результат, Германия выделяет в 2024 году Украине, на военные нужды 7 миллиардов евро.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5861
Re: Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел...
Отправлено: 24.02.24 - 19:47
Цитата:
А, что мы с олигархом переписываемся ??
111:
Казахстан забрал у тебя магазин?
Казахстан забрал у тебя магазин?
А, что мы с олигархом переписываемся ??
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 25.02.24 - 00:12
Цитата:
А тем временем мои друзья из Германии с которыми мы договаривались встретиться в Тайланде,позвонили и сказали, что не смогут приехать,так как деньги которые планировали потратить на отпуск теперь разумно потратить на другие цели и вообще в этом году на море уже не поедут,хотя раньше катались по 3-4 раза в год.
Вот и подумайте куда и к чему руководство страны придёт с такими тратами.
Kairat stayer:
вот результат, Германия выделяет в 2024 году Украине, на военные нужды 7 миллиардов евро
вот результат, Германия выделяет в 2024 году Украине, на военные нужды 7 миллиардов евро
А тем временем мои друзья из Германии с которыми мы договаривались встретиться в Тайланде,позвонили и сказали, что не смогут приехать,так как деньги которые планировали потратить на отпуск теперь разумно потратить на другие цели и вообще в этом году на море уже не поедут,хотя раньше катались по 3-4 раза в год.
Вот и подумайте куда и к чему руководство страны придёт с такими тратами.
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 25.02.24 - 00:14
Цитата:
Нет не повышают.
Kairat stayer:
На счёт индексации и повышения зарплат,наверняка повышают.
На счёт индексации и повышения зарплат,наверняка повышают.
Нет не повышают.
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 25.02.24 - 06:34
Цитата:
Не соглашусь, года четыре тому назад по этому поводу беседовал с пользователем проживающим в Германии, под ником Электрон, ныне Эл-почино. Тогда он пояснял, что платят за отработанный час, по фиксированному минимальному тарифу, соответственно можно выше, который ежегодно растет.
Так, в 2021 за отработанный час минимально платили 9,6 евро.
2022 году - 10,45 евро.
2023 году - 12,0 евро.
2024 году - 12,41 евро.
В 2025 году повышение тоже планируется, есть точные цифры.
Получается в 2024 году платят за час, как отмечено выше 12,41 евро. Рабочая неделя 40 часов и в среднем 22 рабочих дней, тогда минимальная зарплата будет 2184,16 евро за месяц.
Добринцофф:
Нет не повышают.
Нет не повышают.
Не соглашусь, года четыре тому назад по этому поводу беседовал с пользователем проживающим в Германии, под ником Электрон, ныне Эл-почино. Тогда он пояснял, что платят за отработанный час, по фиксированному минимальному тарифу, соответственно можно выше, который ежегодно растет.
Так, в 2021 за отработанный час минимально платили 9,6 евро.
2022 году - 10,45 евро.
2023 году - 12,0 евро.
2024 году - 12,41 евро.
В 2025 году повышение тоже планируется, есть точные цифры.
Получается в 2024 году платят за час, как отмечено выше 12,41 евро. Рабочая неделя 40 часов и в среднем 22 рабочих дней, тогда минимальная зарплата будет 2184,16 евро за месяц.
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 25.02.24 - 06:53
Цитата:
Так, простая арифметика, в час платят в Германии 12,41 евро, 8 часовой рабочии день, за день получается минимально 99,28 евро, умнажаем на 22 рабочих дня, за месяц как отмечено выше 2184,16 евро.
Теперь по курсу, один евро в Казахстане 488,16 тенге умнажаем на 2184,16 евро, получается 1 066 547, 17 тенге. Если неверно, прошу поправьте .
[Исправлено: Kairat stayer, 25.02.2024 - 06:55]
Kairat stayer:
Получается в 2024 году платят за час, как отмечено выше 12,41 евро. Рабочая неделя 40 часов и в среднем 22 рабочих дней, тогда минимальная зарплата будет 2184,16 евро за месяц.
Получается в 2024 году платят за час, как отмечено выше 12,41 евро. Рабочая неделя 40 часов и в среднем 22 рабочих дней, тогда минимальная зарплата будет 2184,16 евро за месяц.
Так, простая арифметика, в час платят в Германии 12,41 евро, 8 часовой рабочии день, за день получается минимально 99,28 евро, умнажаем на 22 рабочих дня, за месяц как отмечено выше 2184,16 евро.
Теперь по курсу, один евро в Казахстане 488,16 тенге умнажаем на 2184,16 евро, получается 1 066 547, 17 тенге. Если неверно, прошу поправьте .
[Исправлено: Kairat stayer, 25.02.2024 - 06:55]
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