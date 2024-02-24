Во времена Петра I появились новая столица, новые армия и флот, новая система управления. В результате Россия поднялась на несколько ступеней в развитии. В Казахстане с получением независимости тоже начали всё менять. Вот только результат не идёт ни в какое сравнение. Читать новость
Ханжой не буду: да, голосовал- считал всё это формальностью, но голосовал как все. И хлопал Назарбаеву, тоже как все. Потому что ему альтернативы - НЕ БЫЛО. Вернее - он сделал себя - безальтернативным. Любого другого - просто убили бы и все дела. Он даже родного зятя не пожалел.
111: И почему вы если можно сказать, по Воронину, без мозгов?
Ну я, несмотря на диплом с отличием - не доучился. Я мечтал об аспирантуре, но не имея достаточно средств и поддержки со стороны государства - пришлось от этой идеи отказаться. Сейчас бы наверное разрабатывал квантовые технологии для сетей передачи данных, вместо внедрения уже готовых высокотехнологических разработок.
В гос-ве нет жесткости к тем, кто реально считает, что русскоязычным не дают управлять гос-вом! В нашей стране любой может работать чиновником, только будь полезным для общества! Вон сколько чиновников разных национальностей работает во всех сферах! Попробуй работать чиновником в Германии, не зная немецкого языка или в РФ, если не знаешь русского! Тут автор статьи стал сравнивать царскую россию с нашей страной! Что с ним? Москва тоже не сразу строилась! А если невтерпеж в нашей стране, то пожалуйста в развитые страны за счастьем!
ACROS: А, кто сказал, что русских тут НЕНАВИДЯТ и что они , по вашему определению, тут НЕНАВИСТНЫЕ и их НЕТ во власти-можете этих людей назвать ПОФАМИЛЬНО??
Цитата:
Общественный деятель Бурахан Даканов поднял вопрос об увеличении казахоязычных школ на севере страны. Эксперт считает, что стране нужно увеличить количество казахоязычных детей на севере с помощью переселения детей из детдомов.
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