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≡ Николай ВОРОНИН: И где это новое?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48647
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 24.02.24 - 10:35
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Во времена Петра I появились новая столица, новые армия и флот, новая система управления. В результате Россия поднялась на несколько ступеней в развитии. В Казахстане с получением независимости тоже начали всё менять. Вот только результат не идёт ни в какое сравнение.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5861
Re: Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 24.02.24 - 19:56
#45
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Цитата:
Эл-починно:
А вы голосовали


Ханжой не буду: да, голосовал- считал всё это формальностью, но голосовал как все. И хлопал Назарбаеву, тоже как все.
Потому что ему альтернативы - НЕ БЫЛО. Вернее - он сделал себя - безальтернативным.
Любого другого - просто убили бы и все дела. Он даже родного зятя не пожалел.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5861
Re: Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 24.02.24 - 19:58
#46
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
можите нам рассказать


Могу - только получиться - длинно , Алекс скажет- портянку пишет.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
924
Re: Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 24.02.24 - 20:05
#47
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Цитата:
ACROS:
Могу - только получиться - длинно , Алекс скажет- портянку пишет.


.....да он в сельском хозяйстве не понимает как и я городской .....а вы коротко без портянки...
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
65
Re: Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 24.02.24 - 20:26
#48
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22075
Re: Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 24.02.24 - 22:26
#49
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Цитата:
111:
И почему вы если можно сказать, по Воронину, без мозгов?

Ну я, несмотря на диплом с отличием - не доучился. Я мечтал об аспирантуре, но не имея достаточно средств и поддержки со стороны государства - пришлось от этой идеи отказаться. Сейчас бы наверное разрабатывал квантовые технологии для сетей передачи данных, вместо внедрения уже готовых высокотехнологических разработок.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22075
Re: Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 24.02.24 - 22:28
#50
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Цитата:
alex_60:
почему Казахстан несмотря на древние традиции овцеводства, сегодня занимает только 16 место в мире по производству баранины

Присоединяюсь к вопросу. Можно же наверное как-то поднажать и в десятку хотя бы войти.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22075
Re: Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 24.02.24 - 22:34
#51
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Цитата:
ACROS:
А, кто сказал, что русских тут НЕНАВИДЯТ и что они , по вашему определению, тут НЕНАВИСТНЫЕ

Желтоксановцы
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22075
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 24.02.24 - 22:42
#52
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Цитата:
Змея Подколодная:
Чабаны закончились. С приходом советских школ и институтов.

Вот для этого и избавляются от идеологически устаревши советских названий улиц, ради возрождения утраченной отрасли. :lol:
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
65
Re: Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 24.02.24 - 23:01
#53
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В гос-ве нет жесткости к тем, кто реально считает, что русскоязычным не дают управлять гос-вом! В нашей стране любой может работать чиновником, только будь полезным для общества! Вон сколько чиновников разных национальностей работает во всех сферах! Попробуй работать чиновником в Германии, не зная немецкого языка или в РФ, если не знаешь русского! Тут автор статьи стал сравнивать царскую россию с нашей страной! Что с ним? Москва тоже не сразу строилась! А если невтерпеж в нашей стране, то пожалуйста в развитые страны за счастьем!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5861
Re: Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 24.02.24 - 23:02
#54
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Цитата:
maxsaf:
Желтоксановцы


Конкретно КТО и КОГДА и ГДЕ это было написано?

Цитата:
maxsaf:
идеологически устаревши советских названий улиц,


Неправильно ЛИЗНУЛИ - Новодворская сама НЕНАВИДЕЛА всё коммунистическое.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22075
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 24.02.24 - 23:13
#55
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Цитата:
абике:
Попробуй работать чиновником в Германии, не зная немецкого языка или в РФ, если не знаешь русского!

Ой да харош уже. Нелепые примеры, сколько можно. В современной Германии не было иного языка государственного уровня. А в Казахстане был, и есть до сих пор, вопреки вашим желаниям.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22075
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 24.02.24 - 23:15
#56
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Цитата:
абике:
А если невтерпеж в нашей стране, то пожалуйста в развитые страны за счастьем!

Вот так и поступают с инакомыслием поклонники Навального у себя на Родине. Двойные стандарты.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22075
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 24.02.24 - 23:17
#57
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Цитата:
ACROS:
Конкретно КТО и КОГДА и ГДЕ это было написано?

Почти нигде, этот неприятный момент истории тщательно скрывают.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22075
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 24.02.24 - 23:27
#58
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Цитата:
абике:
В нашей стране любой может работать чиновником, только будь полезным для общества!

Этого комментария очень сильно не хватает под роликами, снятыми в гос учреждениях в процессе обращения на гос. языке хайпожоров к русскоговорящим госслужащим.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22075
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 25.02.24 - 05:21
#59
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Цитата:
ACROS:
А, кто сказал, что русских тут НЕНАВИДЯТ и что они , по вашему определению, тут НЕНАВИСТНЫЕ и их НЕТ во власти-можете этих людей назвать ПОФАМИЛЬНО??


Цитата:
Общественный деятель Бурахан Даканов поднял вопрос об увеличении казахоязычных школ на севере страны. Эксперт считает, что стране нужно увеличить количество казахоязычных детей на севере с помощью переселения детей из детдомов.

тыц

Переселенцам с юга там холодно, кандасы все никак ДНК тест не пройдут, теперь очередь детдомовцев. Что движет всеми этими "генераторами идей"?
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