Отправлено: - 22:26

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И почему вы если можно сказать, по Воронину, без мозгов?

Цитата:Ну я, несмотря на диплом с отличием - не доучился. Я мечтал об аспирантуре, но не имея достаточно средств и поддержки со стороны государства - пришлось от этой идеи отказаться. Сейчас бы наверное разрабатывал квантовые технологии для сетей передачи данных, вместо внедрения уже готовых высокотехнологических разработок.