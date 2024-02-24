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≡ Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48647
Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
Отправлено: 24.02.24 - 19:28
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В общественных местах (в ТРЦ, на площадях и т. д.) люди, которые представляются сотрудниками военкомата Костанайской области, подходят к парням призывного возраста, требуют предъявить удостоверение личности, после чего заставляют сесть в автомобиль и увозят. Таким образом, уклонистов заставляют все-таки отдать гражданский долг Родине. Эти действия вызвали ряд вопросов, на которые «НГ» попыталась получить ответы.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
503
Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
Отправлено: 25.02.24 - 01:27
#15
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Цитата:
Артем Марусич:
Решение проблемы: контракт.

к сожалению наемники в качестве основной армии ещё менее эффективны чем армия набранная по призыву в случаях когда рассматриваемая армия не является заведомо и значительно более сильной чем армия соперника.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
974
Re: Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и...
Отправлено: 25.02.24 - 03:13
#16
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Цитата:
alex_60:
а что случилось то? помнится в первое время независимости попасть в армию вроде не все могли, даже деньги платили, чтобы туда попасть. ну а потом на госслужбу понятно...полицию, гаишниками.. патриотизм иссяк или в чем проблема.

Похоже все вакансии на госслужбе уже заняты и "армия" не так престижна стала.
Очень конечно же не понятно такое рвение забирать в армию всех подряд (вроде всегда хватало желающих, даже не всех брали)? Воевать чтоль с кем-то собрались?
Вроде все на "цивильный" запад ориентируется, но там давно нет принудительного призыва, только контракт.
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