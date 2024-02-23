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≡ Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48647
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 23.02.24 - 16:20
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Ввести дополнительные надбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал депутат сената Жанболат Жоргенбаев. По его словам, нужно уделять внимание не только сельскому хозяйству, но и культурной жизни сельчан, системе здравоохранения и инфраструктуре.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5063
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 24.02.24 - 19:23
#30
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Цитата:
Добринцофф:
В Германии никогда не было такой инфляции как за последние два года ,при этом з\п никто не поднял,уровень благополучия уже далеко не тот когда дружили с Россией и задарма получали ресурсы. У меня брат двоюродный там живёт и друзья,постоянно общаемся,так что знаю не понаслышке.


Есть статистика, инфляция будет, выше отметил. На счёт индексации и повышения зарплат,наверняка повышают. В любом случае, средний уровень благополучия населения Германий, повыше чем у нас и РФ. Страна без нефти и газа и почему задарма углеводороды приобретала, тут вы загнули.

Опять же, почему отношения стали плохими между РФ и Германией, аж министр обороны ФФГ Б. Писториус недавно заявил, что у них есть 5-8 лет до гипотетической войны с Россией и нужно готовится. Ответ очевиден, из-за агрессивной внешней политики РФ, то хотят разбомбить, то заморозить и. т. д.

[Исправлено: Kairat stayer, 24.02.2024 - 19:24]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5063
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 24.02.24 - 19:29
#31
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Не нужно пугать и шантажировать Запад. Отмечал ранее, Скептик и другие деятели их пугали, вот результат, Германия выделяет в 2024 году Украине, на военные нужды 7 миллиардов евро.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5861
Re: Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел...
Отправлено: 24.02.24 - 19:47
#32
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Цитата:
111:
Казахстан забрал у тебя магазин?


А, что мы с олигархом переписываемся ??
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9753
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 25.02.24 - 00:12
#33
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Цитата:
Kairat stayer:
вот результат, Германия выделяет в 2024 году Украине, на военные нужды 7 миллиардов евро

А тем временем мои друзья из Германии с которыми мы договаривались встретиться в Тайланде,позвонили и сказали, что не смогут приехать,так как деньги которые планировали потратить на отпуск теперь разумно потратить на другие цели и вообще в этом году на море уже не поедут,хотя раньше катались по 3-4 раза в год.
Вот и подумайте куда и к чему руководство страны придёт с такими тратами.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9753
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 25.02.24 - 00:14
#34
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Цитата:
Kairat stayer:
На счёт индексации и повышения зарплат,наверняка повышают.

Нет не повышают.
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