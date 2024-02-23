Отправлено: - 19:23

Добринцофф:

В Германии никогда не было такой инфляции как за последние два года ,при этом з\п никто не поднял,уровень благополучия уже далеко не тот когда дружили с Россией и задарма получали ресурсы. У меня брат двоюродный там живёт и друзья,постоянно общаемся,так что знаю не понаслышке.

[Исправлено: Kairat stayer, 24.02.2024 - 19:24]

Цитата:Есть статистика, инфляция будет, выше отметил. На счёт индексации и повышения зарплат,наверняка повышают. В любом случае, средний уровень благополучия населения Германий, повыше чем у нас и РФ. Страна без нефти и газа и почему задарма углеводороды приобретала, тут вы загнули.Опять же, почему отношения стали плохими между РФ и Германией, аж министр обороны ФФГ Б. Писториус недавно заявил, что у них есть 5-8 лет до гипотетической войны с Россией и нужно готовится. Ответ очевиден, из-за агрессивной внешней политики РФ, то хотят разбомбить, то заморозить и. т. д.