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≡ Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48646
Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
Отправлено: 24.02.24 - 19:28
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В общественных местах (в ТРЦ, на площадях и т. д.) люди, которые представляются сотрудниками военкомата Костанайской области, подходят к парням призывного возраста, требуют предъявить удостоверение личности, после чего заставляют сесть в автомобиль и увозят. Таким образом, уклонистов заставляют все-таки отдать гражданский долг Родине. Эти действия вызвали ряд вопросов, на которые «НГ» попыталась получить ответы.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1710
Re: Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и...
Отправлено: 24.02.24 - 19:28
#1
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Цитата:
- Ежегодно растет число граждан, не желающих проходить воинскую службу и уклоняющихся от призыва, - сообщил в ответе на запрос «НГ» руководитель департамента Акжолтай УАЛИАХМЕТОВ


Батыры даже в армии служить не хотят. А если Родину защищать надобно будет?) На всех пограничных переходах будут пробки)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
924
Re: Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и...
Отправлено: 24.02.24 - 20:01
#2
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Цитата:
Змея Подколодная:
Батыры даже в армии служить не хотят. А если Родину защищать надобно будет?) На всех пограничных переходах будут пробки)

.....в еропу далЭко бежать да и примут ли там?У нас самая протяжённая граница с РФ наверно туда побегут,да и недвижимость у некоторых уже прикуплена,да Абайка? :-o :-o :-o
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
64
Re: Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и...
Отправлено: 24.02.24 - 20:17
#3
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Если симулируют, и не хотят служить, то осудить и в места лишения свободы! Оттуда они пойдут служить! Каждый себя считает хитромудрым! Нужна жесткость! Кто не с нами, тот против нас! Служить обязан каждый, проживающий в нашей стране! В общем иноагенты, которым не нужна Родина, а нужны деньги! Некоторых нужно лишать всех гражданских прав, других брать в армию по контракту! Дедовщину исключить, от слова совсем! Ударил сослуживца, то по суду в тюрьму, а потом отслужит! Гос-во если будет сюсюкать с такими маменькиными детьми, то страну будет некому защищать!
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20015
Поймай меня, если сможешь... - Сотрудники военкомата и полицейские устраивают облавы на призывников. Законно ли это
Отправлено: 24.02.24 - 20:27
#4
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а что случилось то?
помнится в первое время независимости попасть в армию вроде
не все могли, даже деньги платили, чтобы туда попасть.
ну а потом на госслужбу понятно...полицию, гаишниками..
патриотизм иссяк или в чем проблема.
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