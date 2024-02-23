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Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48645
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 23.02.24 - 16:20
Ввести дополнительные надбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал депутат сената Жанболат Жоргенбаев. По его словам, нужно уделять внимание не только сельскому хозяйству, но и культурной жизни сельчан, системе здравоохранения и инфраструктуре.
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Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 24.02.24 - 12:14
Цитата:
Посмотрим, будем наблюдать, есть условия для снятия санкций. Вечно, наверное не будет продолжатся, хотя Северная Корея и Иран деситилетиями под санкциями. Лично мне не нужна такая кабала. Если, кто-то хочет жить под санкциями, можно в Северную Корею, Иран или Россию переехать, как раз у последних катострофические проблемы с людской силой.
Добринцофф:
Посмотрим, будем наблюдать, есть условия для снятия санкций. Вечно, наверное не будет продолжатся, хотя Северная Корея и Иран деситилетиями под санкциями. Лично мне не нужна такая кабала. Если, кто-то хочет жить под санкциями, можно в Северную Корею, Иран или Россию переехать, как раз у последних катострофические проблемы с людской силой.
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 24.02.24 - 12:25
Цитата:
Вона, Батьку сколько мурыжат на счёт тесной интеграции, более двадцати лет наверное. До настоящего времени нет наднациональных структур, общих правительств, думы и. т. д. При этом, датируют, экономика первых зависит от великих россиян.
Поэтому нострадамусам-мечтателям, следует осозновать и вникать в реальное положение дел и особо не верить унылой пропаганде обещаюшей построить Рай 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 24.02.2024 - 12:33]
сайлау курманов:
Скорее всего однажды в белокаменной кликнут об объединении в единный союз, и трудно будет отказаться всем бывшим союзным республикам. Полагаю сценарии будет осуществлен ещё при нашей жизни.
Скорее всего однажды в белокаменной кликнут об объединении в единный союз, и трудно будет отказаться всем бывшим союзным республикам. Полагаю сценарии будет осуществлен ещё при нашей жизни.
Вона, Батьку сколько мурыжат на счёт тесной интеграции, более двадцати лет наверное. До настоящего времени нет наднациональных структур, общих правительств, думы и. т. д. При этом, датируют, экономика первых зависит от великих россиян.
Поэтому нострадамусам-мечтателям, следует осозновать и вникать в реальное положение дел и особо не верить унылой пропаганде обещаюшей построить Рай 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 24.02.2024 - 12:33]
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 24.02.24 - 12:58
Про Петровские времена, прочитал заметку в другой ветке, но я, не мечтатель и не в коем случае не соскучился по тем временам-государя и бояр. Государь то, окна в Европу прорубал, а сейчас конопатят наглухо, мол проклятые загнивают 😂😂😂.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6705
Re: Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел...
Отправлено: 24.02.24 - 13:43
Проблема Первопрестольной наложенные в связи с росийско-украинской войной комплекс санкций
Вы реально верите, что этими (санкциями) можно кого-то напугать,они чихать хотели. Берите выше,у них намерения обрушить доллар и тем самым прикончить гегемона. Последний совсем обнаглел и ведёт себя как хозяин всей планеты, этого нельзя допускать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35995
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 24.02.24 - 14:03
Цитата:
Ты хочешь, чтоб и Казахстан забрал у тебя магазин?
сайлау курманов:
этом году Россия планирует национализировать все крупные производства,разогнать олигархов,
этом году Россия планирует национализировать все крупные производства,разогнать олигархов,
Ты хочешь, чтоб и Казахстан забрал у тебя магазин?
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 24.02.24 - 14:03
Цитата:
В настоящее время в России никто не говорит, что санкций на пользу.
США никто не покончить, последние на днях наложили вторичные санкций в отношении ряда компаний Китая и Турции, за помощь РФ в обход санкциям, будут соблюдать международные правила и законы.
Обрушить доллар, каким образом?
Сыревая страна, потеряла рынок сбыта в Европе, обсуждали неоднократно. В начале СВО у РФ, арестовали 300 миллиардов долларов США. Промышленность не развита, станки сами не производят, всё закупают у Китая, последние не будут рисковать, товарооборот в 8 раз больше был с Западом и США, в сравнении с РФ. Потихоньку всё будет перекрываться. Главное при любом рассходе санкций не снимут. Два главных условий, репарации и выдача военных преступников, на это соответственно не пойдут, замкнутый круг получается.
[Исправлено: Kairat stayer, 24.02.2024 - 14:06]
[Исправлено: Kairat stayer, 24.02.2024 - 14:28]
сайлау курманов:
Вы реально верите, что этими (санкциями) можно кого-то напугать,они чихать хотели. Берите выше,у них намерения обрушить доллар и тем самым прикончить гегемона. Последний совсем обнаглел и ведёт себя как хозяин всей планеты, этого нельзя допускать.
Вы реально верите, что этими (санкциями) можно кого-то напугать,они чихать хотели. Берите выше,у них намерения обрушить доллар и тем самым прикончить гегемона. Последний совсем обнаглел и ведёт себя как хозяин всей планеты, этого нельзя допускать.
В настоящее время в России никто не говорит, что санкций на пользу.
США никто не покончить, последние на днях наложили вторичные санкций в отношении ряда компаний Китая и Турции, за помощь РФ в обход санкциям, будут соблюдать международные правила и законы.
Обрушить доллар, каким образом?
Сыревая страна, потеряла рынок сбыта в Европе, обсуждали неоднократно. В начале СВО у РФ, арестовали 300 миллиардов долларов США. Промышленность не развита, станки сами не производят, всё закупают у Китая, последние не будут рисковать, товарооборот в 8 раз больше был с Западом и США, в сравнении с РФ. Потихоньку всё будет перекрываться. Главное при любом рассходе санкций не снимут. Два главных условий, репарации и выдача военных преступников, на это соответственно не пойдут, замкнутый круг получается.
[Исправлено: Kairat stayer, 24.02.2024 - 14:06]
[Исправлено: Kairat stayer, 24.02.2024 - 14:28]
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 24.02.24 - 14:13
Сайлау, ты действительно удивляешь меня. Отмечаешь, якобы клич дадут и бывшие союзные республики с удовольствием обьединятся в СССР. Выше про Грузию и Армению примеры привел, если будет как ты говоришь, оба дотационные регионы будут, зачем нам их кормить? Ради имперского синдрома и какик-то хотелок это нужно?
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 24.02.24 - 14:20
Цитата:
А это поможет существенно поправить положение дел в стране?))
111:
Ты хочешь, чтоб и Казахстан забрал у тебя магазин?
Ты хочешь, чтоб и Казахстан забрал у тебя магазин?
А это поможет существенно поправить положение дел в стране?))
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 24.02.24 - 14:22
Возьмем страны Балтии, в настоящее время, с протянутой рукой не ходят. Члены НАТО, евроинтегрировались, пусть живут как хотят или их тоже нужно пугать и принуждать войти в СССР два,на клич не будут реагировать,это точно. Не будем рассматривать Петровские или времена Рюриковичей, в 1939 году страны Балтии были оккупированы СССР, что они всегда хотели свободы, узнал в последствии. Хотя там во время союза бывал. Нам нужно рационально и логично мыслить!
[Исправлено: Kairat stayer, 24.02.2024 - 14:27]
[Исправлено: Kairat stayer, 24.02.2024 - 14:27]
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 24.02.24 - 14:34
Цитата:
Цитата:
Але, але Канада, ответь пожалуйстана вопрос, всё равно не спите же, неужели как предсказывает местный нострадамус,
скоро доллар обрушится и США будет кирдык?
сайлау курманов:
Берите выше,у них намерения обрушить доллар и тем самым прикончить гегемона
Берите выше,у них намерения обрушить доллар и тем самым прикончить гегемона
Цитата:
maxsaf:
Але, але Канада, ответь пожалуйстана вопрос, всё равно не спите же, неужели как предсказывает местный нострадамус,
скоро доллар обрушится и США будет кирдык?
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 24.02.24 - 14:40
Цитата:
Я чел простой, инфляцию оцениваю на глаз по ценам на продуктовую корзину, а не ценам на на Бэнтли. Так вот, доллар обесценился по отношению к продуктовой корзине примерно в два раза за последние несколько лет. Особенно заметно на напитках, мясе, растительном масле...
Kairat stayer:
Але, але Канада, ответь пожалуйстана вопрос, всё равно не спите же, неужели как предсказывает местный нострадамус, скоро доллар обрушится и США будет кирдык?
Але, але Канада, ответь пожалуйстана вопрос, всё равно не спите же, неужели как предсказывает местный нострадамус, скоро доллар обрушится и США будет кирдык?
Я чел простой, инфляцию оцениваю на глаз по ценам на продуктовую корзину, а не ценам на на Бэнтли. Так вот, доллар обесценился по отношению к продуктовой корзине примерно в два раза за последние несколько лет. Особенно заметно на напитках, мясе, растительном масле...
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 24.02.24 - 14:49
Цитата:
Инфляция всегда будет, в цивилизованных странах индексируется и повышают зарплату, пособия и.т.д. Уровень жизни не падает же, а доллар США был и далее будет. Где Америка и Казахстан, даже у нас всё считают в эквиваленте с долларом США. Если послушать сказочных патриотов, уже лет 50 рушиться проклятая валюта американцев, но никак кирдык не наступает.
[Исправлено: Kairat stayer, 24.02.2024 - 14:50]
maxsaf:
Я чел простой, инфляцию оцениваю на глаз по ценам на продуктовую корзину, а не ценам на на Бэнтли. Так вот, доллар обесценился по отношению к продуктовой корзине примерно в два раза за последние несколько лет. Особенно заметно на напитках, мясе, растительном масле...
Я чел простой, инфляцию оцениваю на глаз по ценам на продуктовую корзину, а не ценам на на Бэнтли. Так вот, доллар обесценился по отношению к продуктовой корзине примерно в два раза за последние несколько лет. Особенно заметно на напитках, мясе, растительном масле...
Инфляция всегда будет, в цивилизованных странах индексируется и повышают зарплату, пособия и.т.д. Уровень жизни не падает же, а доллар США был и далее будет. Где Америка и Казахстан, даже у нас всё считают в эквиваленте с долларом США. Если послушать сказочных патриотов, уже лет 50 рушиться проклятая валюта американцев, но никак кирдык не наступает.
[Исправлено: Kairat stayer, 24.02.2024 - 14:50]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1662
Re: Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел...
Отправлено: 24.02.24 - 15:03
Цитата:
Но пока у них Украина как кость в горле..и война эта похоже надолго..Как бы россияне не мечтали о победе..с каждым днём всё хуже и хуже...
сайлау курманов:
Скорее всего однажды в белокаменной кликнут об объединении в единный союз,
Скорее всего однажды в белокаменной кликнут об объединении в единный союз,
Но пока у них Украина как кость в горле..и война эта похоже надолго..Как бы россияне не мечтали о победе..с каждым днём всё хуже и хуже...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20005
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 24.02.24 - 15:17
наверное надо все таки доплачивать, а то американских
шпионов развелось немерено, да и тут на форуме, даже в субботу ,
в выходной палятся . со своим кирдыком.
шпионов развелось немерено, да и тут на форуме, даже в субботу ,
в выходной палятся . со своим кирдыком.
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