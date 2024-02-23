Отправлено: - 14:03

сайлау курманов:

Вы реально верите, что этими (санкциями) можно кого-то напугать,они чихать хотели. Берите выше,у них намерения обрушить доллар и тем самым прикончить гегемона. Последний совсем обнаглел и ведёт себя как хозяин всей планеты, этого нельзя допускать.

[Исправлено: Kairat stayer, 24.02.2024 - 14:06]

[Исправлено: Kairat stayer, 24.02.2024 - 14:28]

Цитата:В настоящее время в России никто не говорит, что санкций на пользу.США никто не покончить, последние на днях наложили вторичные санкций в отношении ряда компаний Китая и Турции, за помощь РФ в обход санкциям, будут соблюдать международные правила и законы.Обрушить доллар, каким образом?Сыревая страна, потеряла рынок сбыта в Европе, обсуждали неоднократно. В начале СВО у РФ, арестовали 300 миллиардов долларов США. Промышленность не развита, станки сами не производят, всё закупают у Китая, последние не будут рисковать, товарооборот в 8 раз больше был с Западом и США, в сравнении с РФ. Потихоньку всё будет перекрываться. Главное при любом рассходе санкций не снимут. Два главных условий, репарации и выдача военных преступников, на это соответственно не пойдут, замкнутый круг получается.