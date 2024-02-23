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≡ Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48643
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 23.02.24 - 16:20
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Ввести дополнительные надбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал депутат сената Жанболат Жоргенбаев. По его словам, нужно уделять внимание не только сельскому хозяйству, но и культурной жизни сельчан, системе здравоохранения и инфраструктуре.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6702
Re: Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел...
Отправлено: 23.02.24 - 16:20
#1
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Что-то не пойму, приграничные села чем отличаются от других и зачем им дополнительно доплачивать
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20002
Re: Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел...
Отправлено: 23.02.24 - 18:48
#2
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непонятно, за что надбавки.
что то он не договаривает, инициатор.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
61
Re: Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел...
Отправлено: 23.02.24 - 21:50
#3
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Смысл слов инициатора: поднять зарплату на 50%, чтобы южане ехали на целину в северные, окраинные земли, а иначе никак не едут без халявных денег! Вот и вся арифметика заседавшихся! Халява и понты-это смысл жизни!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1151
Re: Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел...
Отправлено: 23.02.24 - 21:54
#4
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:-) Это только первый шаг.
Если его "гениальная" идея прокатит, следующим предложением будет - сокращение штатов погранзастав. Типа - население само будет шпиёнов ловить.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3069
Ввести допнадбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал сенатор
Отправлено: 23.02.24 - 21:56
#5
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Цитата:
абике:
чтобы южане ехали на целину в северные, окраинные земли, а иначе никак не едут без халявных денег!

Какие доводы будут по поводу южных приграничных территорий? О каких именно речи не было. ;-)
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