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≡ О компаниях-"зомби" в Казахстане рассказал спикер Сената
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48643
О компаниях-"зомби" в Казахстане рассказал спикер Сената
Отправлено: 23.02.24 - 10:23
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Спикер Сената Маулен Ашимбаев на заседании палаты рассказал о существовании в Казахстане "зомби"-компаний. Как отметил Ашимбаев, к появлению таких компаний привела масштабная, но негибкая государственная поддержка бизнеса.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1661
Re: О компаниях-"зомби" в Казахстане рассказал спикер...
Отправлено: 23.02.24 - 10:23
#1
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Цитата:
сельскому хозяйству привела к появлению большого количества "зомби"-компаний в нашей стране. То есть они, как зомби, выживают и держатся на плаву благодаря государству, но не развиваются и не идут вперед", - сказал он.

Источник:


Люди ведь стараются... но вот погода всех подводит. Как говорил Карцев, всё было нормально но тут невиданный урожай подкосил нашу экономику
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6702
Re: О компаниях-"зомби" в Казахстане рассказал спикер...
Отправлено: 23.02.24 - 11:37
#2
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Похоже,что по недосмотру чиновников завелись паразиты. Простые крестьяне не могут добиться какой-либо поддержки со стороны государства, а некоторые захватив по восемьдесят тысяч гектаров пашни (вы же знаете о ком речь) снимают сливки, горько рыдают и тут же выбивают дотации. Что же в открытую не назовут имён у этих зомби
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
61
О компаниях-"зомби" в Казахстане рассказал спикер Сената
Отправлено: 23.02.24 - 21:40
#3
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Главный сенатор наглядно показал, что Назарбаев этих дармоедов породил, а ушел сам и оставил другим дармоедов в назидание! А что среди них нет чиновников, придумывающих законы о жалости к животным, к бездельникам, не принимающих мер к грабящим экономику страны! Конечно есть! Дармоеды всегда думают, что надо ждать, ведь возможно наряду со Справедливым, Слышащим Казахстаном возродят к ним Жалостливый! Только дармоедство в стране разваливает семьи, веру в справедливость, особенно тогда, когда многие не работают, а едят, пьют, ездят на автомашинах, имеют не заработанное потом имущество, а семья, как вы знаете- ячейка гос-ва, следовательно дармоеды уничтожат и страну! Многим дают субсидии, которые не возвращают, кредиты, которые не возвращают, подавай бесплатно квартиру за детей, причем ничего не зарабатывая, дай работу с большой зарплатой, обеспечь питанием, льготами,преференциями, низкие проценты за покупку авто и многое другое! На север с югов не едут, потому что поняли, что халявных денег не будут давать! Другого никто и не ожидал от южного населения! Реформы Назарбаева, почти все не реализованы, а это какой ущерб! Надо внедрить главную реформу: прекратить воровать и раздавать бюджетные деньги! Если это прекратить, то еще есть надежда на сохранение страны! Вернуть принцип: Кто не работает, тот не ест!

[Исправлено: абике, 23.02.2024 - 21:41]
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