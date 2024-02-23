О компаниях-"зомби" в Казахстане рассказал спикер Сената
Отправлено: 23.02.24 - 21:40
Главный сенатор наглядно показал, что Назарбаев этих дармоедов породил, а ушел сам и оставил другим дармоедов в назидание! А что среди них нет чиновников, придумывающих законы о жалости к животным, к бездельникам, не принимающих мер к грабящим экономику страны! Конечно есть! Дармоеды всегда думают, что надо ждать, ведь возможно наряду со Справедливым, Слышащим Казахстаном возродят к ним Жалостливый! Только дармоедство в стране разваливает семьи, веру в справедливость, особенно тогда, когда многие не работают, а едят, пьют, ездят на автомашинах, имеют не заработанное потом имущество, а семья, как вы знаете- ячейка гос-ва, следовательно дармоеды уничтожат и страну! Многим дают субсидии, которые не возвращают, кредиты, которые не возвращают, подавай бесплатно квартиру за детей, причем ничего не зарабатывая, дай работу с большой зарплатой, обеспечь питанием, льготами,преференциями, низкие проценты за покупку авто и многое другое! На север с югов не едут, потому что поняли, что халявных денег не будут давать! Другого никто и не ожидал от южного населения! Реформы Назарбаева, почти все не реализованы, а это какой ущерб! Надо внедрить главную реформу: прекратить воровать и раздавать бюджетные деньги! Если это прекратить, то еще есть надежда на сохранение страны! Вернуть принцип: Кто не работает, тот не ест!
[Исправлено: абике, 23.02.2024 - 21:41]