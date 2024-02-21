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Удар током на «бесхозной» сцене - Дело о гибели ребенка на пенной вечеринке в Узунколе начали рассматривать в суде
Удар током на «бесхозной» сцене - Дело о гибели ребенка на пенной вечеринке в Узунколе начали рассматривать в суде
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48643
Удар током на «бесхозной» сцене - Дело о гибели ребенка на пенной вечеринке в Узунколе начали рассматривать в суде
Отправлено: 21.02.24 - 16:11
Следствие выяснило, что на обшитой металлическим профлистом «бесхозной» сцене была повреждена электропроводка. На скамье подсудимых - и. о. директора местного Молодежного ресурсного центра Алина КУЗЕНБАЕВА. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15127
Re: Удар током на «бесхозной» сцене - Дело о гибели ребенка на...
Отправлено: 21.02.24 - 16:11
Цитата:
так ну всё
с этого момента все молодые и инициативные должны уволиться из акиматов
о карьерном росте тоже нельзя никому думать
прокуратура у нас считает это частью обвинения
Цитата:
а пену тоже она пускала там?
у вас не директор молодёжной организации а прям диверсант абвера
тихо, сама все решила
все подписала
бабки гдето нашла
никому ничего не сказала
привезла аппаратуру, установила в центре поселка
тихо сама пришла на площадь и как давай там тихо вечеринку проводить?
а аким, зам, отдел внутренней политики,моб отдел, прокуратура, кнб, дчс, отдел полиции ничего не видели?
может тогда там нахер не нужны все эти дяденьки в погонах и в костюмах если у них под носом одна девушка может диверсии творить?
Цитата:
а зам акима на месте остался?) работает?)
Цитата:
подсказываю следствию
эту площадку тоже Кузенбаева построила
и тайно содержала
если уж валить то до конца ведь надо?
Цитата:
потерпевшие сами поняли что там что то уж очень много косяков вешают для одного руководителя МРЦ
бейтесь до конца!
Цитата:
боялась выговора от акимата за то что прекратила мероприятие на такой веселой ноте
Стремясь к карьерному росту, она решила создать себе имидж делового и инициативного руководителя путем организации масштабного, по меркам села Узунколь, культурно-массового мероприятия, так называемой пенной вечеринки Open Air Party, - зачитал обвинительное заключение прокурор Азат Сагнаев.
так ну всё
с этого момента все молодые и инициативные должны уволиться из акиматов
о карьерном росте тоже нельзя никому думать
прокуратура у нас считает это частью обвинения
Цитата:
Кузенбаева лично приехала в Костанай, сама взяла в аренду оборудование для пенной вечеринки и сама привезла его в Узунколь.
а пену тоже она пускала там?
у вас не директор молодёжной организации а прям диверсант абвера
тихо, сама все решила
все подписала
бабки гдето нашла
никому ничего не сказала
привезла аппаратуру, установила в центре поселка
тихо сама пришла на площадь и как давай там тихо вечеринку проводить?
а аким, зам, отдел внутренней политики,моб отдел, прокуратура, кнб, дчс, отдел полиции ничего не видели?
может тогда там нахер не нужны все эти дяденьки в погонах и в костюмах если у них под носом одна девушка может диверсии творить?
Цитата:
Обвинение уверено, что и. о. директора МРЦ была единственным организатором, которая должна была, но не приняла никаких мер по соблюдению правил безопасности.
а зам акима на месте остался?) работает?)
Цитата:
Более того, прокуратура считает сцену самовольной постройкой, она хоть и числится на балансе аппарата акима Узункольского сельского округа, но при этом «не была надлежащим образом зарегистрирована».
подсказываю следствию
эту площадку тоже Кузенбаева построила
и тайно содержала
если уж валить то до конца ведь надо?
Цитата:
В частности, родственники погибшей девочки считают необходимым изменить статью для Кузенбаевой, а также привлечь к ответственности должностных лиц из акимата района.
потерпевшие сами поняли что там что то уж очень много косяков вешают для одного руководителя МРЦ
бейтесь до конца!
Цитата:
о нашему мнению, она виновна в том, что дети к ней подходили и говорили: «Нас тут бьет током». Еще до смертельного удара девочки дети говорили об ударах тока! Согласно одному из протоколов допроса, подсудимая ответила на эти жалобы: «Вы, что, хотите, чтобы мы сейчас прекратили это мероприятие?»
боялась выговора от акимата за то что прекратила мероприятие на такой веселой ноте
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1150
Re: Удар током на «бесхозной» сцене - Дело о гибели ребенка на...
Отправлено: 21.02.24 - 17:52
Лишнее подтверждение тому, что не получается у нас научиться у запада чему-то полезному и хорошему.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4400
Re: Удар током на «бесхозной» сцене - Дело о гибели ребенка на...
Отправлено: 22.02.24 - 09:40
Такой вот простой вопрос, кто отвечал за сцену? Электробезопасность должны были обеспечить именно они. Эта девушка(женщина) по современному говоря просто аниматор, которой нужно было веселить публику. Технической стороной должны были ведать другие люди,действительно она должна была забеспокоиться , когда начали жаловаться и сообщить специалисту о проблеме. Но и самой лезть и принимать решение о прекращении мероприятия районного масштаба она не имела полномочий.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4400
Re: Удар током на «бесхозной» сцене - Дело о гибели ребенка на...
Отправлено: 22.02.24 - 09:43
Цитата:
Как говорят некоторые увлечённые президентом РФ:" Путин Вам во всём виноват", так и здесь везде запад. А самое простое это халатность и некомпетентность, причём всех от этой девушки до районного начальства.
Skeptic:
запада
запада
Как говорят некоторые увлечённые президентом РФ:" Путин Вам во всём виноват", так и здесь везде запад. А самое простое это халатность и некомпетентность, причём всех от этой девушки до районного начальства.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15127
Re: Удар током на «бесхозной» сцене - Дело о гибели ребенка на...
Отправлено: 23.02.24 - 18:43
Цитата:
Мне кажется там никого не было из профильных спецов
Незря прокурор сделал такой акцент что девушка пыталась проявить инициативу
Представь приходит девушка на должность
Аким ставит задачу,провести что то веселое для детей
Та предлагает пенную вечеринку
Но при этом аким,зам не ввязываются
Типа сама там всё решай
Если пройдёт все удачно то мы скажем что аким молодец
Если пройдёт скучно и плохо скажем что МРЦ недоработал
Та побежала организовывать мероприятие
Никого из чсников,пожарных, врачей не позвала
Чё может случится? Дети пены наедяться?
В итоге случилась трагедия
Все высокие чины сразу не причем,они не знали
Хотя первым попадает аким и зам акима по уголовной статье
Дальше по касательной попадает руководитель ЧС МПС и Прокуратура вплоть до увольнения
А вы куда смотрели ребята? У вас там в поселке мероприятие проводится даже если незаконно но проводится,там куча народа
Вы должны были перестраховаться позвонить заму "чё это у нас там с пеной и электроникой проводят? Вечеринку??? А почему нас не предупредили?
Где согласование? Где запрос на обеспечение безопасности? Нету?? Ну тогда прекращайте нафиг это всё!"
saba:
Технической стороной должны были ведать другие люди,действительно она должна была забеспокоиться , когда начали жаловаться и сообщить специалисту о проблеме. Но и самой лезть и принимать решение
Технической стороной должны были ведать другие люди,действительно она должна была забеспокоиться , когда начали жаловаться и сообщить специалисту о проблеме. Но и самой лезть и принимать решение
Мне кажется там никого не было из профильных спецов
Незря прокурор сделал такой акцент что девушка пыталась проявить инициативу
Представь приходит девушка на должность
Аким ставит задачу,провести что то веселое для детей
Та предлагает пенную вечеринку
Но при этом аким,зам не ввязываются
Типа сама там всё решай
Если пройдёт все удачно то мы скажем что аким молодец
Если пройдёт скучно и плохо скажем что МРЦ недоработал
Та побежала организовывать мероприятие
Никого из чсников,пожарных, врачей не позвала
Чё может случится? Дети пены наедяться?
В итоге случилась трагедия
Все высокие чины сразу не причем,они не знали
Хотя первым попадает аким и зам акима по уголовной статье
Дальше по касательной попадает руководитель ЧС МПС и Прокуратура вплоть до увольнения
А вы куда смотрели ребята? У вас там в поселке мероприятие проводится даже если незаконно но проводится,там куча народа
Вы должны были перестраховаться позвонить заму "чё это у нас там с пеной и электроникой проводят? Вечеринку??? А почему нас не предупредили?
Где согласование? Где запрос на обеспечение безопасности? Нету?? Ну тогда прекращайте нафиг это всё!"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15127
Re: Удар током на «бесхозной» сцене - Дело о гибели ребенка на...
Отправлено: 23.02.24 - 18:47
Цитата:
"Найти стрелочника" это присказка придуманная в СССР
Странно правда?
Skeptic:
Лишнее подтверждение тому, что не получается у нас научиться у запада чему-то полезному и хорошему.
Лишнее подтверждение тому, что не получается у нас научиться у запада чему-то полезному и хорошему.
"Найти стрелочника" это присказка придуманная в СССР
Странно правда?
-
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