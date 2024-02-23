Отправлено: - 18:41

Петух с курятнике,тоже каждое утро одно тоже кукарекает, только вот куры яиц больше не несут!Тужится бедный изо всех сил, чтоб заметили. Только вот для этого не надо воду в ступе толочь, нужно дело делать, и не воздух содрогать...