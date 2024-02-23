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≡ Пенсионную систему в Казахстане нужно реформировать - глава Нацбанка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48643
Пенсионную систему в Казахстане нужно реформировать - глава Нацбанка
Отправлено: 23.02.24 - 17:18
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Пенсионной системе в Казахстане требуется реформа. Об этом заявил председатель Национального банка Тимур Сулейменов. Говоря о необходимости реформирования, Сулейменов сослался на расчеты Минтруда и Национального банка.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22052
Re: Пенсионную систему в Казахстане нужно реформировать - глава...
Отправлено: 23.02.24 - 17:18
#1
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Я утверждаю, что (вставить любое) нуждается в реформировании, но не сейчас, а потом когда-нибудь будет нуждаться, и тогда прийдётся что-то менять. Кто знает, тот в курсе, особенно те, кто постоянно это реформирует.
:lol:
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
15
Re: Пенсионную систему в Казахстане нужно реформировать - глава...
Отправлено: 23.02.24 - 18:41
#2
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Петух с курятнике,тоже каждое утро одно тоже кукарекает, только вот куры яиц больше не несут! :-P Тужится бедный изо всех сил, чтоб заметили. Только вот для этого не надо воду в ступе толочь, нужно дело делать, и не воздух содрогать... 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20002
Re: Пенсионную систему в Казахстане нужно реформировать - глава...
Отправлено: 23.02.24 - 18:45
#3
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///Об этом заявил председатель Национального банка Тимур Сулейменов//

работает на этом "посту" всего четыре месяца.
уже "готов" реформировать что нибудь.
традиция похоже местная,
заступил очередной на какой ни будь пост, медицина, образование,
и тд.
все , жди "реформ".
иначе считается, что не работает.
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