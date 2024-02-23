«Обстрелы по нашим позициям все равно идут постоянные. За это время зэки у нас совсем послетали головами. Понимают, что все умрут. Поэтому кошмарят обычных пацанов, кого могут, — рассказывает один из артиллеристов. — Извращаются. Тут „зону“ устроили в прямом смысле. Они в батальонах на своей волне, командиры у них глубоко в тылу». Артиллерист и его сослуживец прислали корреспонденту «Вёрстки» видео с военными из 345 полка 104 гвардейской десантно-штурмовой дивизии. На записи — ночь, мороз, четверо раздетых догола мужчин стоят перед толпой военных в зелёных куртках. Те снимают обнажённых мужчин на несколько мобильных телефонов со словами: «Чтобы все видели, блдь… Я скажу, куда отправить блдь… К камере повернись, блдь…».
Раненых не вывозят отсюда, никакой эвакуации — заштопали, отлежался неделю и обратно в бой кидают. Наши пацаны валяются, гниют, их не забирают. Они разлагаются, раздутые, им помочь уже нечем, не знаю, [как] родные узнают». В яме на таких трупах Мальцев провел четыре ноябрьских дня. «Ему командиры запретили вывозить их. Шли обстрелы. Он жил на мертвых. Доставал из их карманов печенье и ел», — рассказывает один из военных.
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