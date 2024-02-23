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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 139 из 139«1...137138139
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3350
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.02.24 - 13:11
#2071
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С праздником, мужики!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35969
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.02.24 - 13:32
#2072
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Сегодня русская армия, которая отмечает праздник, с радостью бомбит мирных жителей в Днепре..
Варвары, по другому не скажешь..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35969
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.02.24 - 13:34
#2073
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Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35969
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.02.24 - 13:36
#2074
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Так Россия отмечает праздник


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35969
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.02.24 - 13:43
#2075
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Сегодня такой счастливый праздник.
И этих убили.
Семья Столпаковых.
6 человек.
Теперь вот справляют радость..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35969
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.02.24 - 13:44
#2076
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Какими они были, пока не пришла армия, которая всех "сильней"

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35969
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.02.24 - 13:47
#2077
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Вечная память

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Анатолий
* Анатолий
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
220
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.02.24 - 15:47
#2078
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Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
504
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.02.24 - 16:23
#2079
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[Исправлено: N0name, 23.02.2024 - 16:57]
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
504
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.02.24 - 16:29
#2080
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35969
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.02.24 - 17:51
#2081
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Что такое российская армия

«Обстрелы по нашим позициям все равно идут постоянные. За это время зэки у нас совсем послетали головами. Понимают, что все умрут. Поэтому кошмарят обычных пацанов, кого могут, — рассказывает один из артиллеристов. — Извращаются. Тут „зону“ устроили в прямом смысле. Они в батальонах на своей волне, командиры у них глубоко в тылу». Артиллерист и его сослуживец прислали корреспонденту «Вёрстки» видео с военными из 345 полка 104 гвардейской десантно-штурмовой дивизии. На записи — ночь, мороз, четверо раздетых догола мужчин стоят перед толпой военных в зелёных куртках. Те снимают обнажённых мужчин на несколько мобильных телефонов со словами: «Чтобы все видели, блдь… Я скажу, куда отправить блдь… К камере повернись, блдь…».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35969
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.02.24 - 17:54
#2082
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С 23 февраля

Раненых не вывозят отсюда, никакой эвакуации — заштопали, отлежался неделю и обратно в бой кидают. Наши пацаны валяются, гниют, их не забирают. Они разлагаются, раздутые, им помочь уже нечем, не знаю, [как] родные узнают».
В яме на таких трупах Мальцев провел четыре ноябрьских дня. «Ему командиры запретили вывозить их. Шли обстрелы. Он жил на мертвых. Доставал из их карманов печенье и ел», — рассказывает один из военных.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.02.24 - 18:21
#2083
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Всех, кто служил!

img nj
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20002
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.02.24 - 18:32
#2084
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С Праздником все , имеющих к этому отношение,
С Днем Советской Армии и Военно -морского флота.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15127
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.02.24 - 18:33
#2085
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Цитата:
111:
Так Россия отмечает праздник

Медведев заявил что Одесса русский город
Но Медведев при этом не русский
Поэтому ему пофиг что в Одессе российская армия убивает русских

Шах и мат бандеровцы, кремль вас опять переиграл
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Страница 139 из 139«1...137138139
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