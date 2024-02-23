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Страж лабиринта - Как накажут владельца собаки, напавшей на семейную пару в центре Костаная?
Страж лабиринта - Как накажут владельца собаки, напавшей на семейную пару в центре Костаная?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48643
Страж лабиринта - Как накажут владельца собаки, напавшей на семейную пару в центре Костаная?
Отправлено: 23.02.24 - 12:11
- Это был вечер субботы, - рассказал "НГ" Евгений Назаркин. - Мы с друзьями возвращались из кинотеатра. Проходя мимо ледового лабиринта, решили зайти. И в этот момент неожиданно на мою супругу набросилась собака, укусив ее за руку.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35969
Re: Страж лабиринта - Как накажут владельца собаки, напавшей на...
Отправлено: 23.02.24 - 12:11
Тупоголовые собачники.
Это же надо додуматься в лабиринте среди детей выгуливать агрессивную собаку..
Это же надо додуматься в лабиринте среди детей выгуливать агрессивную собаку..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22052
Re: Страж лабиринта - Как накажут владельца собаки, напавшей на...
Отправлено: 23.02.24 - 12:33
А пнул бы собаку - самого бы заставили штраф платить.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9749
Re: Страж лабиринта - Как накажут владельца собаки, напавшей на...
Отправлено: 23.02.24 - 12:40
Во время бы извинились,возместили ущерб и разошлись с миром,так нет же пропали,теперь вот заплатили штраф,а впереди ещё суд,ну так и надо таких учить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3350
Re: Страж лабиринта - Как накажут владельца собаки, напавшей на...
Отправлено: 23.02.24 - 13:04
L
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.02.13
- Сообщений:
- 355
Re: Страж лабиринта - Как накажут владельца собаки, напавшей на...
Отправлено: 23.02.24 - 13:09
Собирайте все чеки на покупку лекарств, приём врача, также не забудьте про последствия после укуса, загноение раны и т. д., далее в суд за возмещением морального и материального вреда. Не забудьте, что если в последствие понадобится лечение, то можете опять подать на них. Положительные примеры есть.
Может хоть так наконец то найду управу на таких. Знаки устанавливать? Владельцы собак по умолчанию должны знать, что парк - это общественное место, намордник обязателен. Патрули там для чего бродят, пусть проведут рейд или как он там у них называется... опм...
Может хоть так наконец то найду управу на таких. Знаки устанавливать? Владельцы собак по умолчанию должны знать, что парк - это общественное место, намордник обязателен. Патрули там для чего бродят, пусть проведут рейд или как он там у них называется... опм...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5848
Re: Страж лабиринта - Как накажут владельца собаки, напавшей на...
Отправлено: 23.02.24 - 13:14
Собаку нужно ПРИСТРЕЛИТЬ в обязательном порядке: - знакомые собачники говорят, если собака укусила один раз, её уже не остановить- зверь есть зверь.
9 граммов- тем более при таких ХАМОВИТЫХ и НАГЛЫХ хозяев.
Одели бы намордник - пять секунд работы и все довольны и деньги целы.
9 граммов- тем более при таких ХАМОВИТЫХ и НАГЛЫХ хозяев.
Одели бы намордник - пять секунд работы и все довольны и деньги целы.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26161
Re: Страж лабиринта - Как накажут владельца собаки, напавшей на...
Отправлено: 23.02.24 - 13:15
Цитата:
Нужно было, диугую руку - подставить. Собак обижать - нельзя...
111:
на мою супругу набросилась собака, укусив ее за руку. И
на мою супругу набросилась собака, укусив ее за руку. И
Нужно было, диугую руку - подставить. Собак обижать - нельзя...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1661
Страж лабиринта - Как накажут владельца собаки, напавшей на семейную пару в центре Костаная?
Отправлено: 23.02.24 - 13:18
Раз доказательства в виде видео, фото, есть и если ещё обратилась в больницу,и назначили уколы то наказание скорее всего будет ощутимое для семейного бюджета...Вообще за такое головотяпство необходимо уголовное наказание
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 23.02.2024 - 13:24]
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 23.02.2024 - 13:24]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15127
Страж лабиринта - Как накажут владельца собаки, напавшей на семейную пару в центре Костаная?
Отправлено: 23.02.24 - 18:23
Никогда не понимал
Что сложного собачникам надеть своим кабыздохам намордники когда идут гулять?
Ладно я понимаю что мелкой чихуахуа сидящей на ручках намордник не нужен
Ну а этой то большой свинье в чем проблема?
Намордник стоит триллионы чтоли?
Или вы боитесь оскорбить свою собачушку надев ей намордник на морду? Ох она же не стерпит и заплачет?
Или вам нравится смотреть как ваш пёсик говно ест из снега его выкапывая? Или вы лижитесь со своей собачкой языками на улице?
Что сложного надеть намордник?
Так ещё идут настырно к детям
А когда дети бегут погладить собачку тут же пугают "ой не надо,она может укусить"
Так свали нахер тогда с площади со своим крокодилом если он укусить может,гуляй там где людей нет
Темболее если ты без намордника
Тут же надо вызывать полицию пусть оформляют
Хотят по центру города с ружьём заряженным а собака это оружие в первую очередь и ещё обижаются если их наказывают за это
[Исправлено: Gljuk, 23.02.2024 - 19:03]
Что сложного собачникам надеть своим кабыздохам намордники когда идут гулять?
Ладно я понимаю что мелкой чихуахуа сидящей на ручках намордник не нужен
Ну а этой то большой свинье в чем проблема?
Намордник стоит триллионы чтоли?
Или вы боитесь оскорбить свою собачушку надев ей намордник на морду? Ох она же не стерпит и заплачет?
Или вам нравится смотреть как ваш пёсик говно ест из снега его выкапывая? Или вы лижитесь со своей собачкой языками на улице?
Что сложного надеть намордник?
Так ещё идут настырно к детям
А когда дети бегут погладить собачку тут же пугают "ой не надо,она может укусить"
Так свали нахер тогда с площади со своим крокодилом если он укусить может,гуляй там где людей нет
Темболее если ты без намордника
Тут же надо вызывать полицию пусть оформляют
Хотят по центру города с ружьём заряженным а собака это оружие в первую очередь и ещё обижаются если их наказывают за это
[Исправлено: Gljuk, 23.02.2024 - 19:03]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15127
Re: Страж лабиринта - Как накажут владельца собаки, напавшей на...
Отправлено: 23.02.24 - 18:28
Цитата:
Нельзя пинать собаку
Она ухватит за голень и повалит а это уже беда
Если на тебя бежит собака выставляй ей левую руку (это малая потеря чем быть загрызаным в шею)
Собака не рвет плоть как акула а ухватывается за конечность и старается вгрызаясь силой повалить
Да укус будет сильнейшим
Пока она будет тягать тебя за левую руку,правой выдавливай ей глаза
Как только собака почувствует ущерб она тут же ретируется
НО этот вариант не работает если ты бьешся со стаей))
Стаю надо бить палкой либо громким звуком типа выстрела дробиной по скоплению противника)))
maxsaf:
А пнул бы собаку - самого бы заставили штраф платить
А пнул бы собаку - самого бы заставили штраф платить
Нельзя пинать собаку
Она ухватит за голень и повалит а это уже беда
Если на тебя бежит собака выставляй ей левую руку (это малая потеря чем быть загрызаным в шею)
Собака не рвет плоть как акула а ухватывается за конечность и старается вгрызаясь силой повалить
Да укус будет сильнейшим
Пока она будет тягать тебя за левую руку,правой выдавливай ей глаза
Как только собака почувствует ущерб она тут же ретируется
НО этот вариант не работает если ты бьешся со стаей))
Стаю надо бить палкой либо громким звуком типа выстрела дробиной по скоплению противника)))
-
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