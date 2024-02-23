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Что такое российская армия«Обстрелы по нашим позициям все равно идут постоянные. За это время зэки у нас совсем послетали головами. Понимают, что все умрут. Поэтому кошмарят обычных пацанов, кого могут, — рассказывает один из артиллеристов. — Извращаются. Тут „зону“ устроили в прямом смысле. Они в батальонах на своей волне, командиры у них глубоко в тылу». Артиллерист и его сослуживец прислали корреспонденту «Вёрстки» видео с военными из 345 полка 104 гвардейской десантно-штурмовой дивизии. На записи — ночь, мороз, четверо раздетых догола мужчин стоят перед толпой военных в зелёных куртках. Те снимают обнажённых мужчин на несколько мобильных телефонов со словами: «Чтобы все видели, блдь… Я скажу, куда отправить блдь… К камере повернись, блдь…».