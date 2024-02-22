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Козлов я:

. Причём заболеваемость ожирением отмечается именно среди детей.

Цитата:Основная причина это гиподинамия!Без движения человек и его сосуды заплывают жиром, его кости теряют кальций и становятся хрупкими, а сердце изнашивается из-за чрезмерной нагрузки. По приблизительным расчетам, чтобы обеспечить кислородом и питательными веществами каждый килограмм лишнего веса, у человека должно вырасти два метра новых сосудов.