Re: Страж лабиринта - Как накажут владельца собаки, напавшей на...

Отправлено: - 13:09

Собирайте все чеки на покупку лекарств, приём врача, также не забудьте про последствия после укуса, загноение раны и т. д., далее в суд за возмещением морального и материального вреда. Не забудьте, что если в последствие понадобится лечение, то можете опять подать на них. Положительные примеры есть.



Может хоть так наконец то найду управу на таких. Знаки устанавливать? Владельцы собак по умолчанию должны знать, что парк - это общественное место, намордник обязателен. Патрули там для чего бродят, пусть проведут рейд или как он там у них называется... опм...